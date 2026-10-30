Norma Fuentes y Natividad Nassif encabezaron un homenaje al exsecretario César Monti

Durante la ceremonia se impuso su nombre al Nodo de Atención Ciudadana del barrio Parque del Río I. Resaltaron su vocación de servicio y su labor en favor de la salud pública.

Hoy 18:16

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, encabezaron el acto institucional en el que se impuso el nombre de César Alberto Monti, exsecretario de Salud fallecido, al Nodo de Atención Ciudadana del barrio

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Parque del Río I.

La ceremonia también contó con la presencia del secretario provincial de Salud, Gustavo Sabalza; el secretario de Coordinación, Mario Benavente; familiares, amigos y vecinos, junto a autoridades, trabajadores de la salud y representantes de distintas instituciones.

La iniciativa constituye un homenaje a la trayectoria, el compromiso y la vocación de servicio de César Monti, quien dedicó parte de su vida al fortalecimiento de la salud pública y al trabajo por el bienestar de la comunidad.

“Queríamos homenajear a este gran vecino y profesional como una forma de mantener viva su memoria, poniendo en valor la cercanía con los vecinos, el compromiso con la salud pública y el acceso a una atención sanitaria de calidad, valores que guiaron su labor”, indicó la jefa comunal.

Por su parte, la ministra Nassif remarcó su compromiso con una salud pública cercana, accesible y presente en cada barrio. Asimismo, destacó que Monti cumplió un rol fundamental en momentos de gran incertidumbre sanitaria, como durante la pandemia: “Gracias a su labor y compromiso pudimos salir adelante como provincia y municipio”.

El Nodo de Atención Ciudadana “César Alberto Monti” brinda atención médica primaria, servicios de enfermería y vacunación, seguimiento de pacientes, controles preventivos, programas de zoonosis y diversas prestaciones destinadas a promover el bienestar y mejorar la calidad de vida de la comunidad.