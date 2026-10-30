Santiago fue sede del 10° Encuentro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial

La jornada estuvo centrada en la salud cardiovascular de las mujeres, la prevención y el abordaje integral de la hipertensión en las diferentes etapas de la vida.

Hoy 19:01

Con la participación de destacados especialistas nacionales y equipos de salud de la provincia, se realizó el 10° Encuentro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) – Distrito Centro, bajo el lema “El continuo hipertensivo: de la gestación a la longevidad, una mirada cardiorrenometabólica”. La jornada estuvo centrada en la salud cardiovascular de las mujeres, la prevención y el abordaje integral de la hipertensión en las diferentes etapas de la vida.

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El encuentro se desarrolló en el Auditorio del Ministerio de Salud de Santiago del Estero. La apertura estuvo encabezada por la ministra de Salud, Natividad Nassif; el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; y el presidente del Comité Organizador, Mauro Ruise, quienes destacaron la importancia de la actualización científica y el trabajo interdisciplinario para mejorar la atención de la población.

Durante su intervención, la ministra Natividad Nassif destacó que la salud de las mujeres constituye una prioridad de la política sanitaria del Gobierno provincial, en el marco de una decisión de fortalecer un sistema público de salud más integrado, accesible y cercano a las necesidades de la población. En ese sentido, remarcó que el compromiso del gobernador Elías Suárez con el fortalecimiento del sistema sanitario se traduce en políticas públicas que articulan la formación profesional, la prevención y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, con especial atención a las mujeres del interior y de las zonas rurales.

Asimismo, señaló la necesidad de profundizar las acciones frente a enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la obesidad, y de promover el autocuidado.

Por su parte, Gustavo Sabalza subrayó el valor de la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno para evitar complicaciones cardiovasculares, neurológicas y renales. También resaltó la importancia de la capacitación permanente y del trabajo integrado entre los distintos niveles de atención.

Mauro Ruise, presidente del Comité Organizador, explicó que la jornada surgió de la necesidad de profundizar la formación interdisciplinaria en salud cardiovascular de las mujeres, con el objetivo de trasladar los conocimientos adquiridos a los hospitales y centros de salud de la provincia.

El programa científico contó con la participación de especialistas nacionales como Judith Zilberman, Florencia Waisman, Diego Stisman, Marcos Baroni, Mario Bendersky y Marcela Tripolone, y abordó temas vinculados con la hipertensión a lo largo de la vida, los trastornos hipertensivos del embarazo, la evaluación cardiovascular pregestacional y los tratamientos oportunos.