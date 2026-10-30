Un emotivo homenaje al Dr. César Monti: un Nodo de Atención Ciudadana llevará su nombre

La Municipalidad de la Capital realizó un acto en homenaje al exsecretario de Salud de la Provincia, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte a la salud pública santiagueña.

Hoy 19:23

La Municipalidad de la Capital impuso el nombre del Dr. César A. Monti, quien fuera secretario de Salud de la Provincia, al Nodo de Atención Ciudadana del barrio Parque del Río I, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso con la salud pública y profunda vocación de servicio.

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El emotivo acto contó con la presencia de la intendenta Norma Fuentes; el intendente electo, Mario Benavente; la ministra de Salud, Natividad Nassif; y el secretario de Salud, Gustavo Sabalza. También participaron Patricia Gadda, directora de Odontología del Ministerio de Salud y esposa del recordado profesional, junto a sus hijas y hermanos, autoridades municipales y sanitarias, directores de hospitales, coordinadores de UPAs, trabajadores de la salud, familiares y amigos.

Durante la ceremonia, la ministra Natividad Nassif, la intendenta Norma Fuentes y Patricia Gadda compartieron palabras de reconocimiento y emotivos recuerdos de quien dejó una profunda huella en la salud pública santiagueña.

La ministra Nassif agradeció a la Municipalidad por este “justo, merecido y digno homenaje” y destacó la trayectoria de Monti como médico urólogo, cirujano, director del Hospital de Frías y del CIS Banda, y secretario de Salud de la Provincia.

“Por sobre todas las cosas, fue un gran ser humano. Su conducta fue un modelo de gestión de la salud pública, caracterizado por la responsabilidad, la innovación, la empatía y la búsqueda permanente de la equidad”, expresó.

También recordó especialmente el trabajo compartido durante la pandemia y su compromiso con los equipos sanitarios. En un mensaje dirigido a su familia, manifestó: “Deseo que en cada recuerdo de él tengan una sonrisa, porque nosotros, en cada recuerdo de César, vamos a tener un agradecimiento”.

Por su parte, la intendenta Norma Fuentes explicó que la elección de este espacio responde a la visión de Monti sobre la importancia de acercar los servicios a la comunidad y fortalecer la atención primaria de la salud. Recordó el trabajo articulado entre el municipio y la Provincia durante la pandemia y destacó su permanente disposición para resolver las necesidades de la población.

“Cuando pasemos por este lugar y veamos el nombre de César, vamos a recordar todo lo que hizo por la salud pública de Santiago del Estero. César va a vivir siempre con nosotros”, expresó.

En representación de la familia, Patricia Gadda agradeció el reconocimiento y recordó a su esposo como un profesional y funcionario siempre dispuesto a ayudar. “Estaba disponible las 24 horas, atento a resolver los problemas de los demás. Fue un hombre de grandes valores, con mucha ética y moral, que nos deja un enorme legado a toda la familia y, especialmente, a sus hijas”, manifestó emocionada.

Con este homenaje, el nombre del Dr. César Monti permanecerá ligado a un espacio de atención y servicio a la comunidad, como testimonio de una vida dedicada al cuidado de los demás y al fortalecimiento de la salud pública santiagueña.