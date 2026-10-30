Quirno desmintió un reclamo de Brasil por la fuga de Flávio Bolsonaro

El canciller negó que el gobierno brasileño haya pedido explicaciones a la Argentina y recibió el respaldo de Milei. Mientras tanto, la Justicia avanzó con distintas actuaciones vinculadas al caso.

Hoy 20:03

El canciller Pablo Quirno negó que el gobierno de Brasil haya pedido explicaciones a la Argentina por la fuga de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, donde escribió: "FALSO. No hubo ningún pedido de explicaciones". También sostuvo que las relaciones diplomáticas no se vieron perjudicadas "desde que Milei retiró al embajador" y afirmó que fue Brasil el que "unilateralmente tomó la decisión de retirar su embajador y solicitó el retiro del nuestro".

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Quirno agregó: "No tomen dictado de una sola fuente (e interesada claramente)". Luego, el presidente Javier Milei respaldó esas declaraciones y escribió: "CLARÍN MINTIENDO. Nada nuevo bajo el sol. CIAO!". La intervención del canciller se produjo después de que circularan versiones sobre un supuesto reclamo diplomático de Brasilia, que el funcionario rechazó de manera expresa.

Antecedente diplomático La controversia se instaló luego de que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva citara el jueves 29 de octubre a la encargada de negocios de la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para que diera explicaciones sobre la participación del gobierno de Javier Milei en la fuga de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos. Ese movimiento diplomático fue el punto de partida de la versión que luego fue desmentida por la Cancillería argentina.

La vía judicial En paralelo, en Misiones la Justicia desestimó en 24 horas la primera de las denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano contra el Gobierno de Javier Milei por el supuesto encubrimiento de Flávio Bolsonaro en su cruce fronterizo para tomar un avión con destino a Estados Unidos. La decisión fue adoptada por el fiscal federal subrogante Aníbal Martínez, de la Sede Fiscal Descentralizada de Puerto Iguazú, quien rechazó la denuncia por una entrada irregular al país al considerar que no hubo delito.

Según la presentación, Pagano pidió investigar una posible evasión de controles migratorios y aduaneros el martes por la noche. La fiscalía se apoyó en documentación de Interpol, que indicó que al momento del cruce por el puente Tancredo Neves e ingreso a la Argentina no existían restricciones, requerimientos ni órdenes de captura vigentes contra Bolsonaro. Ese dato fue el eje de la desestimación dictada en la sede misionera.

Otra causa en Buenos Aires En sentido contrario, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con sede en Ciudad de Buenos Aires, ordenó avanzar con la investigación sobre el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina, después de hacer lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa. Con ese cuadro, el caso quedó abierto en una jurisdicción y cerrado, al menos por ahora, en otra. El próximo dato a seguir es la evolución de esa investigación en Ciudad de Buenos Aires y cualquier nueva definición diplomática entre Argentina y Brasil.