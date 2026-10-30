EN VIVO I Huracán y Tigre se ven las caras en Parque Patricios con la necesidad de ganar

El Globo buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas para mantenerse entre los ocho mejores de la Zona B. Por su parte, el Matador necesita ganar para conservar sus últimas posibilidades de clasificación.

Hoy 10:05

Huracán y Tigre se enfrentarán este viernes 30 de octubre, desde las 19, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan necesitados de una victoria en la recta final de la fase regular, aunque atraviesan situaciones diferentes en la tabla de posiciones.

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El conjunto dirigido por Diego Martínez intentará recuperarse de tres derrotas consecutivas y defender su lugar entre los ocho mejores del grupo. Del otro lado, Tigre acumula siete encuentros sin ganar y necesita sumar de a tres para mantener vivas sus escasas posibilidades de acceder a los octavos de final.

El partido será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, con Juan Pafundi a cargo del VAR, y contará con transmisión televisiva de ESPN Premium.

Huracán necesita reaccionar después de tres derrotas consecutivas

El Globo de Parque Patricios atraviesa un momento complicado después de haber protagonizado una buena racha que lo posicionó entre los principales equipos de la Zona B.

En su última presentación, Huracán perdió 2-0 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, resultado que significó su tercera caída consecutiva, después de las derrotas ante Gimnasia de La Plata y Barracas Central.

El equipo había conseguido previamente tres victorias al hilo, pero los últimos resultados provocaron que retrocediera en la clasificación.

Actualmente, Huracán ocupa el octavo puesto de la Zona B con 19 puntos, la misma cantidad que Independiente Rivadavia, aunque se mantiene por encima gracias a una mejor diferencia de gol: -2 contra -5.

Con apenas dos fechas por disputar, el Globo todavía no tiene asegurada su participación en los playoffs y necesita volver a sumar de a tres.

Después de recibir a Tigre, deberá visitar a Argentinos Juniors en La Paternal, uno de los líderes del grupo, por lo que el calendario presenta un cierre exigente.

Una victoria ante el Matador le permitiría alcanzar las 22 unidades y llegar a la última jornada en una posición más favorable, aunque su clasificación todavía podría depender de otros resultados.

Tigre atraviesa una crisis y se juega sus últimas posibilidades

El presente de Tigre es todavía más complicado. El conjunto de Victoria acumula siete partidos consecutivos sin victorias y necesita una recuperación inmediata para no despedirse anticipadamente de la pelea por los playoffs.

El Matador viene de perder 1-0 frente a Atlético Tucumán, en condición de local, una derrota que profundizó su mal momento y provocó la salida de Diego Dabove de la dirección técnica.

Anteriormente, había igualado 2-2 contra Independiente Rivadavia y perdido 2-1 frente a Banfield, por lo que consiguió apenas un punto de los últimos nueve posibles.

Con 13 unidades, Tigre se encuentra en el duodécimo puesto de la Zona B, a seis puntos de Huracán, que actualmente ocupa la última posición de clasificación.

El equipo necesita ganar sus dos compromisos restantes y esperar una combinación favorable de resultados para aspirar a los octavos de final.

La derrota frente al Decano también marcó el comienzo de una transición en el cuerpo técnico, con Juan Carlos Blengio al frente del equipo para afrontar el tramo final del campeonato.

Por eso, una nueva caída ante Huracán dejaría a Tigre sin posibilidades de alcanzar los puestos de clasificación, mientras que una victoria le permitiría mantener una última esperanza.

Las posibles formaciones de Huracán y Tigre

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Facundo Kalinger, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Ignacio Pussetto, Bruno Barticiotto y Óscar Cortés. DT: Diego Martínez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina e Ignacio Russo. DT: Juan Carlos Blengio.

Huracán vs. Tigre: hora, TV y árbitros

Partido: Huracán vs. Tigre.

Huracán vs. Tigre. Competencia: Torneo Clausura 2026, fecha 15, Zona B.

Torneo Clausura 2026, fecha 15, Zona B. Fecha: Viernes 30 de octubre.

Viernes 30 de octubre. Horario: 19.00.

19.00. Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios.

Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios. TV: ESPN Premium.

ESPN Premium. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Juan Pafundi.

Un partido decisivo en la lucha por los octavos de final

El enfrentamiento entre Huracán y Tigre tendrá una importancia especial por la situación de ambos equipos en la tabla de posiciones.

El Globo buscará hacerse fuerte en el Ducó para cortar una racha de tres derrotas consecutivas y defender su lugar entre los ocho clasificados.

Por su parte, Tigre intentará conseguir su primera victoria después de siete encuentros y mantener viva la ilusión de protagonizar una clasificación que, por su situación actual, aparece muy complicada.

Con solamente seis puntos en disputa hasta el cierre de la fase regular, cada resultado será determinante para definir qué equipos avanzarán a los playoffs del Torneo Clausura 2026.