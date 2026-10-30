La Policía de Tucumán desmantela red de comercialización ilegal de cables

La Policía de Tucumán y la Dirección de Comercio Interior realizaron un operativo que resultó en el secuestro de un camión cargado con más de una tonelada de cables quemados, lo que plantea serias dudas sobre su origen y posible conexión con actividades ilícitas.

Hoy 17:33

En un reciente operativo policial en Tucumán, la Policía de Tucumán y la Dirección de Comercio Interior (DCI) intervinieron para desmantelar una posible red de comercialización ilegal de materiales no ferrosos. Durante la operación, se secuestró un camión que transportaba más de una tonelada de cables que presentaban evidentes signos de haber sido sometidos a altas temperaturas, lo que dificulta determinar su procedencia.

El operativo generó sospechas sobre el origen de la carga, que podría estar vinculada con circuitos de comercialización ilegal. Los agentes de la Policía, junto con personal de la DCI, llevaron a cabo una inspección exhaustiva de los materiales, encontrando una gran cantidad de cables que evidencian haber estado expuestos a condiciones extremas.

Desde la DCI, se alertó que la quema de cables puede complicar su identificación, especialmente aquellos utilizados en instalaciones eléctricas y servicios públicos. Manuel Canto, a cargo del organismo, recordó que todos los comerciantes de materiales no ferrosos deben presentar documentación que acredite el origen de los productos que manejan.

En investigaciones anteriores, se habían detectado en la región elementos como cables de alumbrado público, tapas de alcantarillas y otros materiales que estaban sujetos a controles específicos debido a su naturaleza. Este tipo de comercialización irregular puede tener repercusiones significativas en la infraestructura pública y en bienes privados.

La DCI enfatizó que el reciclaje es una actividad legal y necesaria, pero subrayó la importancia de evitar que materiales posiblemente sustraídos o vinculados a hechos delictivos ingresen al mercado. “No buscamos eliminar el rubro, sino asegurar que las operaciones se realicen bajo un marco legal y con transparencia”, manifestaron las autoridades.

Asimismo, el Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía de Tucumán participó en el operativo, resaltando la necesidad de mantener controles constantes para prevenir la comercialización irregular de materiales no ferrosos. Este esfuerzo se lleva a cabo en coordinación con otros organismos competentes, asegurando que se protejan tanto los bienes particulares como la infraestructura pública.

Las autoridades confirmaron que los controles continuarán en la región, con el objetivo de frenar la posible circulación de productos de origen ilícito y garantizar la legalidad en el comercio de materiales reciclables.