Central Córdoba recibe a River en el Alfredo Terrera por el Torneo de Juveniles de AFA

Las divisiones inferiores del Ferroviario se medirán este sábado ante el Millonario. La entrada será libre y gratuita, con una colaboración solidaria para la pensión del club.

Hoy 19:00

Las divisiones inferiores de Central Córdoba tendrán una jornada especial este sábado 31 de octubre, cuando enfrenten a River Plate por la 31ª fecha del Torneo de Juveniles que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

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Los encuentros se disputarán en dos escenarios. Las categorías 4ª, 5ª y 6ª jugarán como visitantes en River Camp, en Ezeiza, mientras que las divisiones 7ª, 8ª y 9ª serán locales en el estadio Alfredo Terrera, en Santiago del Estero.

La actividad en el estadio ferroviario comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta la finalización de los tres partidos programados.

Desde la institución informaron que la entrada será libre y gratuita, aunque se invita a los asistentes a colaborar con un alimento no perecedero, que será destinado a la pensión de las divisiones inferiores de Central Córdoba.

De esta manera, los juveniles del Ferroviario tendrán la oportunidad de medirse ante River Plate, con el acompañamiento de los hinchas santiagueños.