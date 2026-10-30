Ramón González asumió un histórico tercer mandato en Loreto enfocado en un plan estratégico de obras, servicios y modernización

El jefe comunal inició el período 2026-2030 con proyectos que incluyen una Clínica Municipal, un polideportivo, la ampliación de las redes de agua potable y la modernización de los trámites municipales.

Hoy 22:18

En un hecho inédito para la historia institucional de Loreto, Ramón Rosa González asumió su tercer mandato consecutivo como intendente y continuará al frente del municipio durante el período 2026-2030. La ceremonia contó con la presencia de vecinos y autoridades, y marcó el inicio de una nueva etapa de gestión con eje en las obras públicas, los servicios y la modernización del Estado.

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Durante su discurso, el jefe comunal destacó la importancia del trabajo articulado con el Gobierno provincial y las instituciones locales para impulsar el crecimiento de la ciudad. También agradeció el acompañamiento del vicegobernador Carlos Silva Neder y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder.

González sostuvo que la experiencia acumulada durante sus anteriores gestiones permitirá avanzar con proyectos de largo plazo, especialmente en materia de infraestructura, conectividad y prestación de servicios públicos.

Entre las iniciativas más importantes para el nuevo período de gobierno, el intendente anunció la creación de una Clínica Municipal, la proyección de un polideportivo provincial y el fortalecimiento de la Cooperativa de Agua Potable, con el objetivo de extender las redes de suministro hacia los barrios periféricos.

Además, adelantó la implementación de una moratoria fiscal para facilitar la regularización de las tasas municipales y brindar mayores posibilidades a los contribuyentes para ponerse al día con sus obligaciones.

En cuanto a la modernización administrativa, el municipio avanzará con la digitalización integral de los trámites, una medida que apunta a agilizar las gestiones de los vecinos y mejorar la transparencia de la administración pública.

Educación e inclusión laboral, otros ejes de la gestión

El plan de gobierno también contempla la creación de polos educativos técnicos vinculados con las futuras demandas del mercado laboral, junto con programas de inclusión sociolaboral destinados a jóvenes, personas con discapacidad y jefes de hogar que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Finalmente, González convocó a fortalecer la unidad de la comunidad y sostener el diálogo por encima de las diferencias políticas. En ese sentido, remarcó que los cargos y las administraciones son transitorios, pero las políticas públicas destinadas a las futuras generaciones deben constituir una prioridad.

De esta manera, el intendente inició su tercer mandato con una agenda que combina obras de infraestructura, ampliación de servicios, modernización administrativa e inclusión social, con el objetivo de profundizar el desarrollo de Loreto durante los próximos cuatro años.