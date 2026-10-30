Secuestraron dos autos con patentes adulteradas en el barrio Vinalar

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Sustracción de Automotores sobre calle Manogasta.

Hoy 23:30

Dos automóviles fueron secuestrados por la Policía en el barrio Vinalar, luego de que efectivos de la División Sustracción de Automotores detectaran que presentaban distintas irregularidades en sus identificaciones. Según se informó, los rodados tendrían vinculación con delitos cometidos anteriormente en la provincia de Buenos Aires.

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El procedimiento se llevó a cabo el miércoles último, durante recorridos preventivos sobre calle Manogasta. En ese sector, los uniformados observaron dos vehículos estacionados en la vía pública y advirtieron anomalías en sus placas identificatorias.

Ante esa situación, realizaron las consultas correspondientes a través del sistema de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Si bien los datos consultados coincidían con automóviles de similares marcas y modelos, las verificaciones permitieron establecer que los grabados de seguridad de los cristales no eran originales.

Posteriormente, los policías dialogaron con la persona que tenía en su poder ambos rodados y dieron intervención a la autoridad judicial de turno. Durante una inspección más exhaustiva, constataron que también estaban adulteradas las numeraciones de los chasis y motores.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los vehículos estarían vinculados a hechos delictivos registrados previamente en la provincia de Buenos Aires.

Tras tomar conocimiento del procedimiento, la fiscalía interviniente ordenó el secuestro preventivo de los dos automóviles, la continuidad de las actuaciones correspondientes y la profundización de la investigación para establecer las responsabilidades en el caso.