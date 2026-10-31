La Jefatura de Policía fue sede de la X Reunión de la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil

La Jefatura de Policía albergó la X Reunión de la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil. Participaron organismos judiciales, áreas de salud e instituciones provinciales para analizar los procedimientos de aprehensión y las garantías de protección de los menores de edad.

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La Jefatura de Policía de Santiago del Estero fue sede este viernes de la X Reunión de la Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil, un encuentro que reunió a representantes de organismos judiciales, instituciones provinciales y áreas especializadas para avanzar en la elaboración de un protocolo de intervención ante adolescentes presuntamente involucrados en hechos delictivos.

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La jornada se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples de la institución y fue organizada por la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia. La apertura estuvo a cargo del jefe de Policía, comisario general Laureano Silva, y de la directora general de Niñez, Adolescencia y Familia, Laura Díaz Castaño. También participó el subjefe de Policía, comisario general Walter Gómez.

Del encuentro formaron parte representantes de los Juzgados de Control y Garantías de las circunscripciones Capital y Banda-Robles, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Equipo Técnico Interdisciplinario de la Oficina de Gestión de Audiencias Penal Juvenil, entre otros organismos.

Asimismo, participaron integrantes de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, el Centro de Abordaje y Responsabilidad Adolescente (Nexo), la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y distintas áreas de la Policía de la Provincia.

Qué aspectos del protocolo analizaron

Durante la reunión se dio continuidad al tratamiento del proyecto de Protocolo de Aprehensión y Detención de Adolescentes Presuntamente Implicados en un Hecho Penal, que ya había sido abordado en encuentros anteriores.

En esta oportunidad, el análisis estuvo centrado especialmente en el artículo 30, referido a los exámenes médicos y la evaluación del estado psicofísico de los adolescentes durante los procedimientos de aprehensión y detención.

Para profundizar estos aspectos, fueron convocados referentes del Ministerio de Salud, pertenecientes a la Dirección General del Interior, la Dirección de Atención Médica y la Dirección de Salud Mental.

El proyecto también contempla las condiciones de alojamiento transitorio en dependencias policiales, la separación de adolescentes y personas adultas, la confidencialidad de los datos personales y las garantías destinadas a proteger la integridad y los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Un espacio de articulación institucional

La Mesa Provincial de Responsabilidad Penal Juvenil fue constituida formalmente en octubre de 2025 y funciona como un espacio consultivo de articulación entre organismos vinculados al sistema penal juvenil.

Desde su creación, tiene como objetivo avanzar en la construcción de acuerdos, la definición de circuitos operativos y la especialización de los procedimientos de intervención con adolescentes.

La participación de distintas áreas policiales, judiciales y sanitarias busca fortalecer el trabajo coordinado y establecer criterios de actuación que contemplen las particularidades de cada intervención, con especial atención a la protección integral de los derechos de los menores de edad.