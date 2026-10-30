Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan este sábado en una casona de San Telmo

El periodista Fede Flowers confirmó en LAM que la pareja celebrará su boda este 31 de octubre en una antigua propiedad del barrio porteño. La fecha tendría un significado especial: ambos se conocieron en una fiesta de Halloween.

Hoy 23:29

Después de varias semanas de expectativa y hermetismo sobre los detalles de la celebración, se conoció el lugar y la fecha del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. La pareja dará el sí este sábado 31 de octubre, en una casona ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

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La información fue revelada este viernes por Fede Flowers, notero de LAM, durante un móvil desde las inmediaciones del lugar elegido por los novios. Allí, el periodista aseguró haber visto a Rosemblat en el interior de la propiedad y confirmó que los preparativos ya estaban en marcha.

“Llegamos al lugar. Mañana se casa Lali. Pedro Rosemblat está acá adentro. Yo lo vi. Está con una camisa celeste”, contó el cronista al aire.

Flowers describió el espacio como una casona antigua, rodeada de un importante operativo de organización para recibir a los invitados. Según explicó, el sector destinado al estacionamiento estaba delimitado y las medidas de preparación abarcaban toda la cuadra.

También señaló que se trata de una propiedad característica de San Telmo, con una combinación de arquitectura tradicional porteña y abundante vegetación, un entorno que se ajustaría al estilo de la pareja. Incluso comentó que pudo observar, a través de una cerradura, que ya había mesas preparadas y manteles colocados, mientras aparentemente se realizaban pruebas de sonido.

Uno de los aspectos que todavía se mantiene en reserva es el vestido que lucirá la cantante. Consultado al respecto, Flowers aseguró que no consiguió información y contó que habló con Anita Espósito, hermana de Lali, quien tampoco sabía qué atuendo utilizaría para la celebración.

Por su parte, el panelista Pepe Ochoa aportó un dato sobre la elección de la fecha: el 31 de octubre tendría un significado especial para la historia de amor de la pareja, ya que ambos se conocieron durante una fiesta de Halloween.

Así, en medio de la expectativa por uno de los casamientos más comentados del espectáculo argentino, Lali y Pedro se preparan para celebrar su unión en una de las zonas más tradicionales de Buenos Aires.