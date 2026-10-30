Cinco detenidos tras cuatro allanamientos por narcomenudeo en los barrios Campo Contreras e Inmigrantes

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en distintos domicilios de la Capital. La Policía secuestró más de 150 envoltorios de cocaína y marihuana, casi $4,4 millones en efectivo y once teléfonos celulares.

Hoy 22:43

Un operativo policial contra el narcomenudeo terminó con cinco personas detenidas y otra aprehendida tras cuatro allanamientos realizados de manera simultánea en viviendas de los barrios Campo Contreras e Inmigrantes, en la ciudad Capital.

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Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737, vinculada con la presunta comercialización de sustancias prohibidas al menudeo. Las medidas fueron ordenadas por la Justicia y ejecutadas por efectivos policiales.

Durante los allanamientos, el personal interviniente secuestró 118 envoltorios de cocaína, con un peso total de 18,75 gramos, y 33 envoltorios de marihuana, que alcanzaron los 35,75 gramos.

Además, los investigadores incautaron $4.339.790 en efectivo, once teléfonos celulares, recortes de nylon y una tijera, elementos que fueron incorporados a la causa judicial.

Seis personas quedaron a disposición de la Justicia

Como resultado de los procedimientos, cinco personas fueron detenidas: cuatro hombres de entre 27 y 39 años y una mujer de 64 años.

Asimismo, otra mujer de 32 años fue aprehendida durante los operativos y también quedó a disposición de la Justicia.

Las actuaciones continúan bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente, con el objetivo de avanzar en la investigación y esclarecer las actividades de comercialización de estupefacientes que se desarrollaban en los domicilios allanados.