Franco Colapinto afronta un sábado clave en México con la última práctica y la clasificación de Fórmula 1

El piloto argentino volverá a salir a pista en el Autódromo Hermanos Rodríguez con el objetivo de mejorar su rendimiento. La tercera práctica libre comenzará a las 14.30 y la clasificación será desde las 18, hora argentina.

Hoy 07:21

Franco Colapinto afrontará este sábado 31 de octubre una jornada decisiva en el Gran Premio de México de Fórmula 1, donde disputará la tercera y última práctica libre antes de participar en la clasificación que determinará el orden de largada para la carrera del domingo.

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El piloto argentino de Alpine saldrá a pista desde las 14.30 para disputar la FP3, mientras que la clasificación comenzará a las 18, hora de Argentina. Ambas actividades se desarrollarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

Colapinto llega a esta jornada después de finalizar 16° en la segunda práctica libre del viernes, con un tiempo de 1m19s132, a 1,305 segundos del líder Charles Leclerc. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó octavo, lo que dejó en evidencia el margen de mejora que tiene el argentino.

Cabe recordar que Colapinto no participó de la primera práctica libre, ya que Alpine cedió su monoplaza al italiano Gabriele Minì para cumplir con el reglamento que exige darles oportunidades a pilotos novatos durante la temporada.

Tras su primera sesión en México, el argentino se mostró optimista: "No tan mal, creo que hay mucho por mejorar", expresó, y destacó que logró encontrar algunas mejoras en el comportamiento del auto durante el entrenamiento.

La actividad del sábado será fundamental para ajustar la puesta a punto del Alpine y buscar una buena posición de largada. La clasificación se podrá seguir en vivo por Fox Sports, Disney+ Premium y F1 TV.

El Gran Premio de México continuará el domingo 1 de noviembre, desde las 17 de Argentina, con una carrera programada a 71 vueltas. Colapinto buscará completar un buen fin de semana y sumar puntos para la escudería francesa.