Estudiantes se juega sus últimas chances de playoffs ante el líder Instituto

El Pincha necesita ganar para mantener sus chances de avanzar a octavos de final, mientras que la Gloria buscará asegurar el primer puesto de la Zona A. Jugarán este sábado desde las 21.30 en La Plata.

Hoy 07:03

Estudiantes de La Plata e Instituto de Córdoba se enfrentarán este sábado 31 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos llegan con objetivos diferentes en la recta final de la fase regular.

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El conjunto dirigido por Alexander Medina atraviesa un presente complicado en el campeonato local. Viene de perder 3-1 ante Unión de Santa Fe y se ubica en la undécima posición de la Zona A, con 14 puntos, a cinco unidades de los puestos de clasificación.

El Pincha necesita conseguir una victoria y esperar otros resultados para mantener sus posibilidades de ingresar a los playoffs. Además, tiene la mirada puesta en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, por lo que busca recuperar confianza antes de la definición continental.

Por su parte, Instituto llega como líder de la Zona A con 32 puntos y atraviesa una gran racha de seis partidos sin derrotas, con cinco victorias y un empate. En su última presentación superó 1-0 a Deportivo Riestra y quedó a un paso de asegurar el primer puesto del grupo.

El equipo conducido por Diego Flores tiene cinco unidades de ventaja sobre Vélez, su inmediato perseguidor, por lo que un empate le alcanzará para asegurarse el liderazgo de la zona y la ventaja de localía durante los playoffs.

El encuentro contará con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR. La transmisión televisiva será por ESPN Premium.