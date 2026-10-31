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Güemes se despide de la Primera Nacional ante Temperley en La Isla

El Gaucho recibirá al Gasolero este sábado desde las 15 por la última fecha del campeonato. Ya descendido, el conjunto santiagueño intentará despedirse de la categoría con una victoria ante su gente.

Hoy 07:16

Güemes afrontará este sábado 31 de octubre su último partido en la Primera Nacional, cuando reciba a Temperley desde las 15 horas en el estadio Arturo "Jiya" Miranda, por la fecha 36 del campeonato.

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El conjunto santiagueño, que ya tiene confirmado su descenso, buscará despedirse de la segunda categoría del fútbol argentino con una victoria ante su gente, después de una temporada complicada en la que no logró conseguir los resultados necesarios para mantener la categoría.

El Gaucho llega a este compromiso tras sufrir una derrota por 3-1 frente a Deportivo Maipú en Mendoza, resultado que volvió a dejar en evidencia las dificultades que atravesó durante gran parte del torneo.

Por su parte, Temperley viene de caer por 1-0 como local ante Chacarita y también intentará recuperarse en su última presentación de la fase regular.

De esta manera, Güemes cerrará su participación en la Primera Nacional después de una campaña para el olvido, con el objetivo de regalarles una última alegría a sus hinchas y comenzar a pensar en el desafío de regresar a la categoría.

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