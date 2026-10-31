El calor se instala en La Banda: un fin de semana soleado y caluroso

Los bandeños deben prepararse para un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán valores extremos. El pronóstico indica un clima mayormente soleado para los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy en La Banda, el clima se presenta soleado, con una temperatura actual de 19.4 °C, aunque la sensación térmica es de 18.2 °C. Los bandeños pueden disfrutar de un día cálido bajo el sol, con un leve viento del noreste a 11.2 km/h que alivia un poco la calidez.

Las temperaturas superarán los 35 grados durante la tarde, alcanzando un máximo de 35.4 °C. Este aumento en el mercurio es indicativo de un clima que se mantendrá cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

El pronóstico para mañana, domingo 1 de noviembre, también se presenta soleado, con mínimas de 19.3 °C y máximas similares, alcanzando los 35.5 °C. Los bandeños deberán estar preparados para otro día de intenso calor.

Sin embargo, para el lunes 2 de noviembre, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas, con posibles lluvias irregulares en las cercanías. Las temperaturas mínimas se estiman en 19.6 °C, mientras que las máximas descenderán a 33.8 °C.

En resumen, el clima actual en La Banda es soleado y cálido, con una humedad del 67%. El pronóstico indica que hoy la temperatura mínima será de 18.6 °C y la máxima alcanzará los 35.4 °C, mientras que el domingo seguirá el calor y el lunes podría haber lluvia en las cercanías.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.