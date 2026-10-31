El calor se instala en La Banda: un fin de semana soleado y caluroso

Los bandeños deben prepararse para un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán valores extremos. El pronóstico indica un clima mayormente soleado para los próximos días.
Hoy en La Banda, el clima se presenta soleado, con una temperatura actual de 19.4 °C, aunque la sensación térmica es de 18.2 °C. Los bandeños pueden disfrutar de un día cálido bajo el sol, con un leve viento del noreste a 11.2 km/h que alivia un poco la calidez.
Las temperaturas superarán los 35 grados durante la tarde, alcanzando un máximo de 35.4 °C. Este aumento en el mercurio es indicativo de un clima que se mantendrá cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.
El pronóstico para mañana, domingo 1 de noviembre, también se presenta soleado, con mínimas de 19.3 °C y máximas similares, alcanzando los 35.5 °C. Los bandeños deberán estar preparados para otro día de intenso calor.
Sin embargo, para el lunes 2 de noviembre, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas, con posibles lluvias irregulares en las cercanías. Las temperaturas mínimas se estiman en 19.6 °C, mientras que las máximas descenderán a 33.8 °C.
En resumen, el clima actual en La Banda es soleado y cálido, con una humedad del 67%. El pronóstico indica que hoy la temperatura mínima será de 18.6 °C y la máxima alcanzará los 35.4 °C, mientras que el domingo seguirá el calor y el lunes podría haber lluvia en las cercanías.
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