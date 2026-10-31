Climas contrastantes en Añatuya: un sábado soleado y lluvias a la vista

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un clima soleado, mientras que el pronóstico de los siguientes días anticipa lluvias y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 33 grados.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes podrán gozar de un día soleado y agradable, con una temperatura actual de 18.8 °C que se siente como 15.5 °C. La humedad se encuentra en un 56%, lo que hará que el clima sea bastante confortable para realizar actividades al aire libre.

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Se espera que la temperatura alcance un máximo de 33.5 °C durante la tarde, lo que significa que los añatuyenses deberán prepararse para un calor moderado. El viento soplará desde el noreste a 16.6 km/h, lo que ayudará a mitigar un poco el calor intenso.

Para mañana, los pronósticos indican posibles lluvias irregulares en las cercanías, con una mínima de 17.5 °C y una máxima de 32 °C. Esto podría traer un alivio después del calor del sábado, aunque no se espera que las precipitaciones sean muy intensas.

El lunes, la situación climática podría complicarse un poco más, ya que se anticipan tormentas eléctricas en la región. Las temperaturas oscilarán entre 17.6 °C de mínima y 31.8 °C de máxima, lo que destaca la inestabilidad que se avecina.

En resumen, hoy los añatuyenses disfrutarán de un clima mayormente soleado, con temperaturas que fluctuarán entre 18.3 °C de mínima y 33.5 °C de máxima. A partir de mañana, el clima cambiará con lluvias y tormentas en el horizonte, lo que marcará el inicio de una semana más variable.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.