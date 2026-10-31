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Un Sábado soleado y cálido espera a los termenses: clima para hoy 31 de octubre de 2026

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses disfrutarán de un clima mayormente soleado, con temperaturas agradables y un leve aumento en la humedad. El pronóstico para los próximos días anticipa algunas lluvias irregulares.

Hoy 08:01

El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con condiciones soleadas, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 17.8 °C, aunque la sensación térmica alcanza los 18.8 °C, gracias a un viento suave del noreste.

Con una humedad del 85%, los termenses sentirán un ligero frescor durante la mañana, pero se espera que el calor aumente gradualmente a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre 16.8 °C y 29.4 °C según el pronóstico para hoy.

Para mañana, domingo 1 de noviembre, se anticipan lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 17.4 °C y máximas de 28.1 °C. Es un buen momento para que los termenses preparen sus paraguas, aunque las lluvias no sean intensas.

El lunes 2 de noviembre, la situación climática no cambia radicalmente, ya que se pronostican lluvias irregulares nuevamente. Las temperaturas mínimas se esperan en 18.7 °C y máximas de 24.8 °C, por lo que es recomendable estar atentos a los cambios.

En resumen, hoy los termenses pueden disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables, mientras que los próximos días se caracterizarán por condiciones de lluvia irregular y un descenso en las temperaturas máximas. No olviden revisar el pronóstico antes de salir.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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