Un Sábado soleado y cálido espera a los termenses: clima para hoy 31 de octubre de 2026

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses disfrutarán de un clima mayormente soleado, con temperaturas agradables y un leve aumento en la humedad. El pronóstico para los próximos días anticipa algunas lluvias irregulares.
El clima en Termas de Río Hondo se presenta hoy con condiciones soleadas, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura actual es de 17.8 °C, aunque la sensación térmica alcanza los 18.8 °C, gracias a un viento suave del noreste.
Con una humedad del 85%, los termenses sentirán un ligero frescor durante la mañana, pero se espera que el calor aumente gradualmente a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre 16.8 °C y 29.4 °C según el pronóstico para hoy.
Para mañana, domingo 1 de noviembre, se anticipan lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 17.4 °C y máximas de 28.1 °C. Es un buen momento para que los termenses preparen sus paraguas, aunque las lluvias no sean intensas.
El lunes 2 de noviembre, la situación climática no cambia radicalmente, ya que se pronostican lluvias irregulares nuevamente. Las temperaturas mínimas se esperan en 18.7 °C y máximas de 24.8 °C, por lo que es recomendable estar atentos a los cambios.
En resumen, hoy los termenses pueden disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables, mientras que los próximos días se caracterizarán por condiciones de lluvia irregular y un descenso en las temperaturas máximas. No olviden revisar el pronóstico antes de salir.
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