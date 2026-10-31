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Mario Benavente tomó juramento a los funcionarios que integrarán su Gabinete municipal

Tras asumir como intendente de la Capital, el ingeniero se trasladó al Palacio Municipal, donde encabezó la ceremonia de juramento de los cinco funcionarios que estarán al frente de las principales áreas de la administración comunal.

Hoy 14:00
Benavente junto a su Gabinete

Luego de prestar juramento como intendente de la ciudad Capital en el Honorable Concejo Deliberante, Mario Benavente se dirigió a la Municipalidad para poner en funciones al Gabinete que lo acompañará durante su gestión 2026-2030.

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Te recomendamos: Mario Benavente asumió como intendente de la Capital: los principales ejes de su gestión

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Acuerdos del Palacio Municipal, donde el flamante jefe comunal tomó juramento a los responsables de las distintas secretarías que conformarán su equipo de trabajo.

Quiénes integran el Gabinete de Mario Benavente

El nuevo equipo municipal quedó conformado por cinco funcionarios, que estarán a cargo de las siguientes áreas:

  • Humberto Santillán: secretario de Coordinación.
  • Walter Medina Salomón: secretario de Gobierno.
  • Anabel Arce: secretaria de Economía.
  • Rosa Allalla: secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.
  • Daniel Kobylañski: secretario de Legal y Técnico.

De esta manera, Benavente completó la presentación formal de su equipo de colaboradores y puso en marcha una nueva etapa al frente del Ejecutivo municipal, luego de suceder a la ingeniera Norma Fuentes.

Te recomendamos: Norma Fuentes le deseó éxitos a Mario Benavente y aseguró que hará una “excelente gestión”

En fotos: uno por uno, todos los funcionarios del nuevo Gabinete municipal

Humberto Santillán Humberto Santillán

Walter Medina Salomón Walter Medina Salomón

Anabel Arce Anabel Arce

Rosa Allalla Rosa Allalla

Daniel Kobylañski Daniel Kobylañski

TEMAS Municipalidad de la Capital Mario Benavente
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