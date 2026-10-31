Boca confirmó los convocados para el Superclásico ante River con un regreso inesperado

Rodolfo Arruabarrena dio a conocer la lista de futbolistas para el partido de este domingo en La Bombonera.

Hoy 12:57

Boca Juniors confirmó su lista de convocados para el Superclásico frente a River Plate, que se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. La principal novedad es el regreso de Tomás Belmonte, quien logró recuperarse antes de lo previsto de una lesión en los meniscos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mediocampista había sido operado a comienzos de octubre y su presencia en el encuentro parecía poco probable. Sin embargo, evolucionó favorablemente y recibió el visto bueno para volver a estar a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena.

Te recomendamos: Conmebol volvió a cambiar el horario de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: cuándo se jugará

Otro de los futbolistas que regresará es Lautaro Blanco, quien no participó del último encuentro ante Independiente debido a una leve molestia física. El cuerpo técnico decidió preservarlo para que pudiera llegar en buenas condiciones al duelo frente al Millonario.

La ausencia de Ángel Romero y la duda en el ataque

Entre los nombres que quedaron afuera de la convocatoria aparece Ángel Romero. El delantero paraguayo no fue excluido por una lesión, sino por el límite reglamentario de seis futbolistas extranjeros.

En cuanto al equipo titular, Arruabarrena mantiene una incógnita ofensiva: Sebastián Villa o Alan Velasco para acompañar a Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Boca buscará conseguir su tercera victoria consecutiva en Superclásicos, un resultado que también lo dejaría a un triunfo de asegurarse el primer puesto de la tabla anual.

Te recomendamos: ¿Se juega bajo la lluvia? El pronóstico del tiempo para el Superclásico entre Boca y River

Los convocados de Boca para enfrentar a River

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García.

Defensores: Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Nicolás Figal, Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Marco Pellegrino, Malcom Braida, Ayrton Costa y Facundo Herrera.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar.

Delanteros: Milton Giménez, Enner Valencia, Miguel Merentiel, Leonel Flores, Alan Velasco y Sebastián Villa.

La probable formación de Boca para el Superclásico

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El encuentro frente a River comenzará este domingo a las 15, en La Bombonera, y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Con el regreso de Belmonte y Blanco, el Xeneize recupera alternativas importantes para afrontar uno de los partidos más esperados del campeonato, en el que buscará sostener su liderazgo en la tabla anual.