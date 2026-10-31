Sismo en la Fórmula 1: Haas sacó a Esteban Ocon de su butaca para el Gran Premio de México

Estallaron los rumores. El piloto francés, que dejará su lugar al novato Rafa Cámara en el equipo desde el 2027, será sustituido por el japonés Ryo Hirakawa.

Hoy 13:26

Son horas de confusión en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. La 19ª fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá a Ryo Hirakawa como piloto titular de Haas en compañía de Ollie Bearman. Sin dar mayores precisiones, Haas anunció en las primeras horas de este sábado que Esteban Ocon será reemplazado “durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana”.

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“El piloto reserva del equipo TGR Haas F1, Ryo Hirakawa, reemplazará a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana. Ryo participó en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes, su tercera salida a pista de práctica libre de la temporada conduciendo el VF-26, terminando en el 15º puesto general. El piloto japonés formará dupla con su compañero de equipo Ollie Bearman en la práctica final y la clasificación del sábado, y en el gran premio de 71 vueltas del domingo, lo que marcará el debut de Ryō en una carrera de Fórmula 1″, difundió en redes sociales la escudería de raíces norteamericanas.

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Sin explicar qué pasó con el corredor francés, que dejará el equipo el año que viene para cederle su butaca al rookie brasileño Rafael Cámara, desde Haas sentenciaron: “No se emitirán más declaraciones en este momento”. La incertidumbre y los rumores se adueñaron del paddock inmediatamente.

Los principales medios especializados en automovilismo no escondieron su sorpresa por la decisión. El periodista Ed Hardy del portal Motorsport calificó como “sorprendente” la decisión de Haas. El cronista del medio The Race, Josh Suttill, señaló que Haas difundió el comunicado “inesperadamente” y agregó: “No se ha dado ninguna razón para el cambio, pero Haas ha confirmado que no se debe a una enfermedad de Ocon. Por lo tanto, es lógico suponer que parece haber sido relegado al banquillo”.

“Si Ocon hubiera estado sufriendo síntomas gripales, el comunicado habría mencionado al menos su indisponibilidad física. Por lo tanto, o bien existen problemas personales mucho más graves que Haas, con razón, no pretende revelar, o se trata de una medida disciplinaria. Ocon también se mostró crítico ayer en la radio”, analizó el portal italiano FormulaPassion. “El anuncio del sustituto de Esteban Ocon no vino acompañado de ninguna explicación por parte del equipo, pero se produce tras semanas de tensión entre el piloto francés y la escudería estadounidense”, analizó el medio francés AutoHebdo. Como complemento, distintos periodistas registraron que el equipo retiró todas las pegatinas de boxes referidas a Ocon para reemplazarlas por el nombre de Hirakawa segundos después de difundirse el comunicado.

Antes del inicio de la actividad en México, hubo distintos pilotos que presentaron problemas de salud como Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, ninguno tuvo problemas para ser parte de las dos prácticas que abrieron la pista el viernes. El caso de Ocon abre la puerta a las especulaciones por el formato del comunicado. A fines de septiembre, el corredor francés de 30 años anunció que no seguiría en Haas y semanas más tarde se confirmó que su lugar sería ocupado por el brasileño Cámara. En este marco, el ex Alpine, Force India, Racing Point y Renault insistió varias veces que no era lógico que lo dejaran fuera de la grilla de la Fórmula 1. “Yo no me merezco estar fuera de la F1. Eso es todo”, fue una de sus declaraciones más recientes sobre el tema.

Los recuerdos inmediatos pusieron el foco sobre lo sucedido en diciembre del 2024: Alpine, con Flavio Briatore como líder, decidió correr a Ocon de la última fecha del calendario para poner en su lugar al reserva Jack Doohan. El australiano quedó como titular para el inicio del 2025 y, pocas fechas más tarde, fue sustituido por el argentino Franco Colapinto.

En este caso, The Race destacó algunos gestos del corredor francés durante el viernes que con esta noticia toman otro matiz. Ocon expresó “públicamente” su descontento con el plan de trabajo que Haas le puso sobre la mesa para la segunda práctica libre, ya que durante el primer entrenamiento le cedió su butaca a Hirakawa como parte de la obligación reglamentaria de la F1. Pero, en ese marco, señalaron que “hubo roces por radio con su ingeniera Laura Mueller”. “Ocon se mostró visiblemente insatisfecho en el paddock tras la sesión, y mantuvo puesto el casco al regresar a la zona de hospitalidad de Haas”, agregaron.

De todos modos, en el comunicado oficial que emite cada equipo después de la jornada de trabajo no se notaron vestigios de algún conflicto. “Siempre es un desafío cuando te pierdes una sesión, pero Ryō hizo un buen trabajo y recopiló algunos datos valiosos. En la FP2, tuvimos un pequeño problema al comienzo de la sesión, que solucionamos rápidamente, y luego se trató de alcanzar la velocidad lo más rápido posible. Todavía no me siento del todo cómodo en el coche, así que habrá algunos ajustes que hacer y algo de trabajo que realizar durante la noche antes de la FP3 y la clasificación de mañana”, había dicho Ocon, según replicó Haas.

En ese mismo mensaje, se expresó el jefe del equipo Ayao Komatsu, quien elogió a Hirakawa: “El coche fue competitivo desde el principio, y tanto Ollie como Ryō se mostraron muy cómodos. Fue bueno escuchar a Ryō, ya que la última vez que nos dio su opinión fue antes de nuestra actualización, así que confirmó lo que nuestros pilotos venían diciendo sobre la consistencia, la previsibilidad y la estabilidad del conjunto”.

El piloto japonés tiene 32 años y desde 2024 ya sumó nueve apariciones en prácticas de la Fórmula 1 entre su rol en McLaren, Alpine y el actual en Haas. Sin embargo, para el reglamento de la Máxima sigue siendo considerado un rookie. En México se subió por tercera vez en la temporada al VF-26 tras manejarlo en las prácticas de Hungría y Austria: “Estoy muy contento de notar la mejora en el rendimiento desde que conduje en Budapest, así que felicito al equipo. Completamos el programa de entrenamientos, no tuvimos ningún problema con el coche y hemos dado un paso adelante para la FP2 con el regreso de Esteban al volante. Estoy muy contento de haber tenido una buena sesión, así que espero que podamos sumar buenos puntos el domingo”, señaló antes de tener la noticia de que tendría su debut oficial en una carrera de F1 este domingo.

Ryo fue uno de los diez reemplazantes en la FP1: quedó 14° tras dar 29 giros y se ubicó a 0.570 del registro que marcó Bearman (9°) en esa sesión. En la siguiente tanda, Ocon se posicionó 13° y superó al británico (14°) por menos de una décima. El dos veces campeón en WEC retomará el control del VF-26 en la tercera práctica de este sábado y en la clasificación posterior que ordenará la grilla de largada para la carrera del domingo.

La pregunta ahora es qué sucederá en Haas con las citas en Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi por delante, más allá de que las últimas dos todavía siguen bajo observación por la situación en la región. Los dirigidos por Komatsu marchan séptimos en el Campeonato de Constructores con 30 puntos (23 de Bearman y 7 de Ocon), lejos del sexto puesto de Alpine (69) pero batallando con Audi, que figura octavo con 23. “El equipo no hará comentarios sobre su alineación de pilotos para la próxima carrera en Brasil, en consonancia con su comunicado”, detallaron en el medio The Race.