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Dolor en Mendoza: una nena de 2 años murió tras un dramático accidente doméstico

La pequeña fue hallada con la cabeza sumergida en un balde. Su prima, de 13 años, logró sacarla y pidió ayuda, pero los profesionales no pudieron reanimarla.

Hoy 13:12

Un trágico episodio ocurrió el viernes por la noche en San Rafael, Mendoza, donde una nena de dos años murió ahogada luego de ser encontrada con la cabeza sumergida en un balde con agua. Los trabajadores del servicio de emergencia intentaron reanimarla, pero no lograron salvarle la vida.

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Según información policial a la que accedió el medio MDZol, el hecho ocurrió cerca de las 23, en la zona de las calles La Pichana y Los Dos Álamos. Un llamado al 911 alertó sobre la situación, mientras la niña era trasladada a un centro médico sin reaccionar.

A partir de las primeras averiguaciones, se supo que una prima de 13 años habría encontrado a la nena con la cabeza dentro de un balde de plástico de aproximadamente 20 litros. La adolescente la retiró del recipiente y avisó a los adultos que se encontraban en el lugar.

La niña fue trasladada a un centro de salud, donde el personal médico le practicó maniobras de reanimación. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, los profesionales constataron su fallecimiento.

Por disposición del ayudante fiscal de turno, se llevaron adelante las medidas correspondientes en el domicilio para determinar las circunstancias en las que ocurrió el episodio.

La investigación busca establecer cómo sucedieron los hechos y reconstruir los momentos previos al hallazgo de la niña.

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