Conmoción en California por un tiroteo en una tienda de Halloween: hay un muerto y seis heridos

El violento episodio ocurrió en el Solano Town Mall de Fairfield. Los atacantes escaparon y son intensamente buscados por la Policía.

Hoy 12:39

Un tiroteo en una tienda de artículos de Halloween en el norte de California dejó un muerto y seis heridos. La policía busca a los responsables.

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El incidente ocurrió poco antes de las 20:30 en una tienda de la cadena Spirit Halloween de un centro comercial de la ciudad de Fairfield, a unos 75 kilómetros al noreste de San Francisco.

El comisario de Fairfield, Dan Marshall, dijo que una persona había muerto y otras seis habían sido hospitalizadas con heridas de bala. Al menos tres se encuentran en estado crítico, añadió.

“El lugar del crimen sigue siendo escenario de una intensa actividad policial y la investigación continúa en estos momentos”, declaró Marshall a última hora del viernes, y señaló que la policía aún no había identificado al “sospechoso o los sospechosos”.

El tiroteo se produjo pocas horas antes del comienzo de Halloween, que se celebra en Estados Unidos este sábado, cuando el lugar estaba repleto de clientes.

David Bernal contó al canal local KCRA que su esposa se encontraba en el lugar cuando comenzaron los disparos.

“Escuchó cinco detonaciones fuertes, muy fuertes”, contó Bernal, quien agregó que su pareja logró escapar por una de las salidas del otro lado del centro comercial. “Está en casa, todavía en shock”, describió.

El pánico se apoderó del lugar: “La gente corría, gritaba y lloraba”, recordó Bernal sobre los minutos de terror.

Michelle Marie Anderson, vecina de Fairfield, estaba dejando a su sobrina en el centro comercial cuando escuchó a un joven pedir ayuda tras ser herido. “Esto es lo que se vive en Fairfield antes de Halloween”, lamentó Anderson al canal local.

La oficina del FBI en Sacramento informó que desplegaría su Equipo de Respuesta a la Escena del Crimen para ayudar a la policía de Fairfield con la investigación.

Marshall explicó que el centro comercial cuenta con cámaras de seguridad, lo que podría aportar información clave para la investigación. Por ahora, las identidades de las víctimas no fueron difundidas.