Messi sorprendió con su voto en el Trofeo Kopa: eligió a un futbolista que terminó noveno

El capitán argentino fue el único de los 27 integrantes del jurado que incluyó entre sus favoritos al joven mediocampista.

Hoy 12:27

Lionel Messi protagonizó una de las grandes curiosidades de la votación del Trofeo Kopa, el reconocimiento que se entrega al mejor futbolista menor de 21 años. El capitán de la Selección argentina sorprendió al incluir entre sus tres elegidos a Ibrahim Maza, mediocampista argelino del Bayer Leverkusen, quien terminó en el noveno puesto de la clasificación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según publicó el diario francés L'Équipe, Messi fue el único de los 27 integrantes del jurado que votó por Maza, a quien ubicó tercero en su elección personal, detrás de Lamine Yamal y Pau Cubarsí, ambos futbolistas del Barcelona.

Gracias a ese respaldo, el joven de 20 años consiguió su único punto en la votación, suficiente para superar a Johan Manzambi y finalizar por debajo de Eli Junior Kroupi.

Cómo fue la votación de Messi en el Trofeo Kopa

El galardón cuenta con un jurado integrado por antiguos ganadores del Balón de Oro. Cada participante debe seleccionar tres futbolistas, otorgando cinco puntos al primero, tres al segundo y uno al tercero.

En esta edición, Lamine Yamal y Pau Cubarsí concentraron la mayoría de los votos, mientras que Warren Zaïre-Emery completó el podio.

Messi eligió a Yamal como su principal candidato, seguido por Cubarsí, pero su decisión de incluir a Maza fue la que más llamó la atención al tratarse de un futbolista que no recibió el respaldo de ningún otro integrante del jurado.

Quién es Ibrahim Maza, el jugador que sorprendió a Messi

Ibrahim Maza tiene 20 años, juega como mediocampista ofensivo en el Bayer Leverkusen y representa a la Selección de Argelia. Su nominación marcó un hecho histórico, ya que se convirtió en el primer futbolista argelino en ingresar entre los diez finalistas del Trofeo Kopa.

Durante la actual temporada, el joven acumula tres goles y tres asistencias en 11 partidos con el conjunto alemán.

Además, participó en el Mundial 2026, donde enfrentó a la Argentina en Kansas City. En aquel encuentro, la Albiceleste se impuso 3-0 con un triplete de Messi.

Aunque no pudo evitar la derrota de su seleccionado, Maza protagonizó una acción destacada al asistir a Farès Chaïbi en una jugada que terminó anulada por fuera de juego.

De esta manera, el voto de Messi permitió que el joven argelino sumara su primer punto en la historia del Trofeo Kopa, una elección particular que lo distinguió entre los principales talentos juveniles del fútbol mundial.