El Superniño golpea a Chaco: casas inundadas, animales muertos y miles de evacuados

La crecida de un riacho del Paraná provocó graves anegamientos en Barranqueras. El barrio Club Náutico quedó bajo el agua y la emergencia se extiende por distintos puntos de la provincia.

Hoy 12:35

Las inundaciones en Chaco mantienen en una situación crítica a cientos de familias que debieron abandonar sus hogares por la crecida de los ríos.

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En el barrio Club Náutico, en Barranqueras, unas 75 familias dejaron sus casas y llevan dos semanas viviendo en refugios improvisados, rodeadas de agua estancada, barro y basura.

El desborde de un riacho del Paraná transformó las calles en cursos de agua y obligó a los vecinos a construir pasarelas con pallets para poder desplazarse.

Algunos levantaron ranchos precarios con nylon y chapas, mientras intentan recuperar las pocas pertenencias que lograron rescatar de sus viviendas.

La situación es especialmente difícil para las familias que viven de la pesca y de la cría de animales. Muchos perdieron chanchos y caballos, que utilizaban para alimentarse o conseguir ingresos. Además, el agua arruinó muebles, colchones, electrodomésticos y herramientas de trabajo.

La falta de elementos básicos se convirtió en una de las principales urgencias. Los vecinos reclaman camas, colchones, ropa seca, alimentos, pañales y repelentes para proteger a los chicos de la gran cantidad de mosquitos.

También advierten sobre el riesgo sanitario que representa el agua estancada, que permanece en la zona desde hace dos semanas.

En un diálogo con TN, una de las mujeres afectadas contó que vive con sus cuatro hijos y que necesita ayuda para reconstruir su casa. Aunque recibió algunas chapas del municipio, tuvo que comprar otras por su cuenta y aseguró que no tiene dinero suficiente para afrontar los gastos.

La asistencia oficial también generó cuestionamientos entre los damnificados. Aunque reconocieron la presencia de cuadrillas municipales y la entrega de algunos elementos, varios vecinos señalaron que la ayuda resulta insuficiente frente a las pérdidas sufridas.

Según fuentes oficiales, el nivel del agua no bajaría durante los próximos diez días, por lo que las familias deberán continuar en condiciones precarias.

El impacto de las inundaciones se extiende a toda la provincia: más de 2.200 personas fueron evacuadas en Chaco, y cerca de la mitad abandonó sus hogares por sus propios medios. Los vecinos temen que, cuando el agua finalmente retroceda, aparezcan nuevos problemas sanitarios y deban enfrentar una reconstrucción que muchos no pueden costear.