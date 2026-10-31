Tras una penalización a Lawson, Franco Colapinto largará 11° en el GP de México

El piloto argentino que se había quedado en la Q2 y en el 12° lugar, escaló posiciones tras la penalización al neozelandés.

Hoy 23:02

Franco Colapinto largará finalmente 11° en el Gran Premio de México de Fórmula 1, luego de que Liam Lawson recibiera una penalización que modificó el orden de partida. El piloto argentino había terminado 12° en la clasificación, tras quedar eliminado en la Q2, pero avanzó una posición y partirá desde la sexta fila en la carrera.

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Cómo fue la clasificación para Franco Colapinto

Franco Colapinto señaló el 12° tiempo en la clasificación del Gran Premio Ciudad de México, 19ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1 que se corre en el autódromo «Hermanos Rodríguez», circuito en el cual el Alpine A526 le permitió superar el primer corte cronometrado y conseguir en el segundo un registro de 1m17s640, y que no pudo mejorar debido a que el chasis no respondió al cambio realizado tras la práctica.

Uno de los sectores que aún no le ha permitido a Colapinto transitar con seguridad es el tercero que recorre el Foro Sol, en donde el coche desliza por demás y esto le impide contar con la adherencia pretendida para traccionar mejor, tema que deberá resolver con su ingeniero Stuart Barlow y los técnicos de Alpine F1 Team de cara a la carrera de 71 vueltas en el trazado de 4.304 metros.

El piloto argentino sabe que puede conseguir progresar en la pista mexicana y, como es su estilo, buscará aprovechar en la largada con el preciso movimiento para aprovechar la extensa recta principal con el fin de superar rivales evitando roces y colocarse en el Top10 buscando revertir los resultados anteriores y sumar puntos. La labor de su compañero Pierre Gasly, que pudo avanzar hasta el último corte cronometrado en donde quedó 10.°, es una clara muestra que las máquinas de Enstone pueden estar sumando.

HAMILTON LOGRA SU «POLE» 105 Y LA PRIMERA CON FERRARI

Luego de tres años (Hungría 2023), Lewis Hamilton volvió a controlar el tiempo en una clasificación de Fórmula 1 y en México alcanzó la primera con Scuderia Ferrari y la 105.° en su campaña; el británico registró 1m16s514 (a 202,204 Km/h) para conseguir liderar la clasificación y superar por 9/1000 al Mercedes de su compatriota George Russell, seguido este por su compañero Charles Leclerc (a 0s110).

En la planilla quedó cuarto el Red Bull de Max Verstappen (a 0s178) pero debido al incidente que protagonizó con Liam Lawson (quedó octavo con el Racing Bulls, a 0s515) el neerlandés penalizará como en neozelandés una posición en la grilla del domingo; esto lo beneficiará a Kimi Antonelli (Mercedes, a 0s193) quien partirá cuarto y con ello podría conseguir el puntaje para celebrar su título mundial.

Luego se ubicaron Lando Norris (McLaren, a 0s310), Isack Hadjar (Red Bull, a 0s386), Lawson, Arvid Lindblad (Racing Bulls, a 0s603) y Pierre Gasly (Alpine, a 0s639), completando las mejores posiciones de esta clasificación mexicana.

Cómo le fue a Colapinto en la tercera prueba libre

La actividad sabatina de Franco Colapinto en el Gran Premio Ciudad de México fue otra vez satisfactoria a bordo del Alpine A526 que, si bien volvió a contar con altibajos en la prestación, pudo ubicarse 12º tras marcar 1m18s652 en la mejor de las 31 vueltas que recorrió en los 4.304 metros del autódromo «Hermanos Rodríguez», en donde este fin de semana se corre la 19.ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

Centrando su labor en chequear algunas mejoras en el tren delantero y evaluar el equilibrio del chasis con el funcionamiento del tren trasero, que en algunas vueltas influyó en la adherencia generando que el coche deslice en el tercer sector (Foro Sol) y que motivó una corrección al final de la recta principal para recorrer las primeras curvas, sin provocarle daños.

La planificación a cargo de su ingeniero Stuart Barlow hizo que Colapinto calzara neumáticos medios durante la primera parte y con ellos dio 21 vueltas, siendo su registro de referencia 1m19s186 conformando la estrategia que podría utilizar en carrera; los últimos minutos fueron con el compuesto blando, logrando hacer su mejor paso durante la decena de giros restantes.

Además, hay que resaltar que tanto con ambos set’s de neumáticos Colapinto aventajó a su compañero Pierre Gasly: con el compuesto medio quedó a 57/1000 y con el blando se ubicó 13° a 22 milésimas, sosteniendo que el funcionamiento del A526 del argentino (que vale recordar no hizo la primera práctica porque giró Gabriele Minì) evolucionó en esta pista, que se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

NORRIS CERRÓ LAS PRÁCTICAS, SUPERANDO A SU SUCESOR ANTONELLI

El campeón saliente, Lando Norris se quedó con el mejor tiempo de la última tanda preparatoria del GP mexicano y con el McLaren registró 1m17s660 aventajando por ¡una milésima! al joven Kimi Antonelli con el eficiente Mercedes, a bordo del cual este domingo podría heredarle el cetro y ser el más joven en conseguirlo en Fórmula 1.

Detrás, a 0s117 quedó la Ferrari de Charles Leclerc, que no pudo repetir lo hecho en las dos tandas del viernes y precediendo a Oscar Piastri, el compañero de Norris, que lo siguió a 0s195. Posteriormente se ordenaron los campeones Max Verstappen (Red Bull, a 0s351) y Lewis Hamilton (Ferrari, a 0s469), seguidos por George Russell (Mercedes, a 0s507), Isack Hadjar (Red Bull, a 0s509), Liam Lawson (Racing Bulls, a 0s513) y Arvid Lindblad (Racing Bulls, a 0s537).

A su vez, Ryo Hirakawa quien reemplaza a Esteban Ocon en Haas, quedó 19°, en tanto que los locales no pudieron ver en pista al Cadillac de Sergio Pérez, quien al igual que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) no registraron tiempos en esta sesión, aguardando por reparar las unidades para tomar parte de la clasificación desde la hora 18:00 de Argentina.