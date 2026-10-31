La tormenta se intensificó en Santiago: fuertes lluvias y caída de granizo en distintos barrios de la Capital

Las precipitaciones ganaron intensidad durante la noche de este sábado y estuvieron acompañadas por granizo de pequeño tamaño en distintos sectores de la Capital. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las condiciones de inestabilidad continúen durante este domingo.

Hoy 23:44

Después de una jornada marcada por las altas temperaturas, Santiago del Estero atraviesa una noche de intensas precipitaciones. La tormenta se intensificó durante las últimas horas de este sábado y estuvo acompañada por caída de granizo en varios barrios de la ciudad.

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Según los primeros reportes, las piedras registradas hasta el momento son de pequeño tamaño. El fenómeno se produjo junto con abundante caída de agua y en medio de una jornada en la que las fuertes ráfagas de viento marcaron el cambio de las condiciones meteorológicas.

La llegada de las precipitaciones había sido anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que en su pronóstico para la noche de este sábado contemplaba tormentas fuertes, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y el 70%. También se esperaban vientos del sector noreste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante el domingo

De acuerdo con el pronóstico del SMN, la inestabilidad continuará durante este domingo 1 de noviembre, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 33°C.

Durante la madrugada se prevén tormentas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 70% y el 100%. Por la mañana podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que hacia la tarde se espera una mejora temporaria, con cielo mayormente nublado.

Sin embargo, las condiciones podrían volver a desmejorar durante la noche, cuando se pronostican nuevamente tormentas fuertes, con una probabilidad de lluvia de entre el 40% y el 70%.

De esta manera, el comienzo de noviembre estará marcado por la continuidad de la inestabilidad en Santiago del Estero, luego de una jornada de intenso calor que dio paso a fuertes precipitaciones, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos sectores de la Capital.