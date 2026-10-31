Video: en plena noche de lluvia, un automóvil terminó dentro de un pozo en avenida Belgrano

El accidente ocurrió pasando la intersección con calle Posadas, en un sector que se encontraba señalizado y parcialmente cortado. Personal policial intervino en el lugar y fue necesaria una unidad plancha para retirar el vehículo.

Hoy 23:14

Durante la noche lluviosa de este sábado, un automóvil de origen chino terminó dentro de un pozo ubicado sobre avenida Belgrano, pasando la intersección con calle Posadas, en la ciudad Capital de Santiago del Estero.

Por motivos que se tratan de establecer, el vehículo terminó dentro de la abertura existente sobre la calzada, en un sector que se encontraba señalizado y con un pequeño tramo de circulación interrumpido debido al estado del pavimento.

La situación motivó la intervención de personal policial y de una unidad plancha, que trabajó en el lugar para retirar el automóvil del bache.

Asimismo, una ambulancia del SEASE estuvo presente en el sector. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre posibles personas lesionadas ni sobre la identidad de quien conducía el rodado.