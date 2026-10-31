¡Orgullo santiagueño! "El Podio", de Canal 14 de TIC se quedó con el Martín Fierro Federal

El programa conducido por Jimena Salvatierra fue reconocido como Mejor Programa Deportivo en la ceremonia realizada en San Luis y llevó a Santiago del Estero a lo más alto.

Hoy 23:58

Santiago del Estero tuvo una noche especial en los Martín Fierro Federal que se desarrollaron en la provincia de San Luis. Allí, "El Podio", el programa de Canal 14 de TIC, se quedó con el premio a Mejor Programa Deportivo, en un reconocimiento que destacó el trabajo realizado desde la provincia.

El ciclo cuenta con 9 años de trayectoria en la televisión santiagueña y actualmente es conducido por Jimena Salvatierra, quien está al frente del programa desde hace 4 años. El Podio se emite todos los martes a las 22:30 por Canal 14 de TIC, con información, entrevistas y el análisis de la actualidad del deporte motor de Santiago del Estero, el país y el mundo.

El reconocimiento significó además una importante representación para Santiago del Estero, que estuvo presente en una de las principales ceremonias de la televisión federal. El equipo de Canal 14 de TIC celebró el premio obtenido en San Luis.

Durante estos 9 años, El Podio se convirtió en un espacio dedicado a reflejar la actualidad del deporte santiagueño, con presencia de sus protagonistas y cobertura de las principales disciplinas. En los últimos 4 años, Jimena Salvatierra tomó la conducción y se convirtió en una de las caras del programa.

De esta manera, El Podio sumó un reconocimiento a su trayectoria y recibió el Martín Fierro Federal por su labor en el ámbito deportivo. Un premio que representa el trabajo de todo un equipo y que se convirtió en motivo de orgullo para la televisión de Santiago del Estero.