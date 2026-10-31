La Cámpora cruzó a Kicillof por las candidaturas de 2027 y le recordó el respaldo de Cristina Kirchner en 2019

Dirigentes cercanos a Máximo Kirchner cuestionaron al gobernador bonaerense después de que planteara que las postulaciones se definan mediante una PASO y no por acuerdos entre dirigentes. Fernanda Raverta y Emmanuel González Santalla respondieron con fuertes críticas.

Hoy 23:01

La interna del peronismo sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que Axel Kicillof planteara que las candidaturas para las elecciones de 2027 deben definirse a través de una competencia interna y no mediante acuerdos entre las principales figuras del espacio. Sus declaraciones provocaron una rápida reacción de dirigentes de La Cámpora, que le recordaron el papel que tuvo Cristina Kirchner cuando impulsó su candidatura a gobernador bonaerense en 2019.

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El planteo del mandatario surgió durante un encuentro con intendentes y dirigentes de su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizado en La Plata. Allí transmitió su intención de disputar las candidaturas mediante las PASO y cuestionó los mecanismos de selección definidos por las conducciones partidarias.

«Entendemos que lo mejor es que se defina en una PASO. Que elija la gente sin dedos ni acuerdo de cúpula», fue una de las frases que, según publicó LA NACION, Kicillof transmitió durante la reunión. También manifestó que está dispuesto a competir con otros referentes del peronismo, entre ellos Sergio Massa.

El posicionamiento se conoció después de una reunión que el gobernador mantuvo con Massa y Máximo Kirchner el 22 de octubre, en la que acordaron coordinar acciones para evitar que el Gobierno nacional avance con la suspensión o eliminación de las elecciones primarias. En paralelo, Kicillof busca ampliar su construcción política más allá de la provincia de Buenos Aires, como mostró durante su reciente visita a Jujuy, donde se reunió con el gobernador radical Carlos Sadir.

Las críticas de La Cámpora y el recuerdo de 2019

Una de las respuestas más directas llegó de Fernanda Raverta, ex titular de ANSES y dirigente cercana al kirchnerismo. A través de sus redes sociales, cuestionó que el gobernador rechace las candidaturas definidas a dedo y recordó que fue uno de los principales beneficiarios de ese mecanismo.

«Siempre resulta curioso escuchar renegar del "dedo" a quienes fueron sus grandes beneficiarios. Cosas de la vida», escribió.

Además, hizo referencia a la situación judicial de Cristina Kirchner y al momento en que Kicillof decidió plantear una competencia interna. «Llaman la atención algunas valentías para desafiar a Cristina que aparecen justo ahora que está presa», expresó.

Sin embargo, Raverta también dejó en claro cuál sería la posición de su sector ante una eventual interna: «Nosotros competiríamos encantados en una PASO contra cualquier compañero del campo popular. Y lo haríamos con Cristina».

Otro de los cuestionamientos más duros fue el del senador bonaerense Emmanuel González Santalla, referente de La Cámpora en Avellaneda. El legislador recordó que Cristina Kirchner fue quien impulsó a Kicillof para competir por la Gobernación en 2019, cuando enfrentó a María Eugenia Vidal.

«Además les informó que no quiere más dedo, justamente ese dedo que lo hizo gobernador en el 2019 contra la opinión de todo el peronismo bonaerense», escribió en su cuenta de X.

El senador también ironizó sobre la postura del mandatario y lanzó: «Parece que Kicillof se puso los pantalones largos, se hizo "hombre" justo ahora». Finalmente, cerró su mensaje con una frase que elevó el tono de la discusión: «Peor que la ingratitud, es la estupidez».

A las críticas se sumó Facundo Tignanelli, diputado bonaerense y dirigente cercano a La Cámpora, quien publicó un mensaje en el que vinculó la situación política con los problemas del servicio eléctrico y los aumentos tarifarios en la provincia. «Cada cual elige a qué intereses tiene ganas de representar y quién lo conduce», expresó.

Kicillof busca fortalecer su proyecto para 2027

Mientras crecen los cuestionamientos internos, el gobernador bonaerense continúa con una agenda orientada a ampliar su espacio político y construir una alternativa nacional. Durante su visita a Jujuy, volvió a defender las PASO como mecanismo para resolver las candidaturas y sostuvo que la decisión debe quedar en manos de los votantes.

En una entrevista con el diario El Tribuno, afirmó: «Ya hay más de un candidato». También agregó: «Ya nos pusimos de acuerdo en que las PASO eran un buen instrumento; tenemos que dejar que la gente elija».

El debate se desarrolla en un contexto en el que el Gobierno nacional, con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, impulsa cambios en el sistema electoral que contemplan la eliminación o suspensión de las primarias para 2027.

De esta manera, la discusión dentro del peronismo ya no se limita a los nombres que podrían competir en las próximas elecciones. También expone las diferencias sobre quién debe conducir el espacio, cómo se definirán las candidaturas y qué lugar ocuparán Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa en el armado electoral.