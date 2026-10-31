Murió el arzobispo de Cuzco a los 74 años, dos semanas antes de la visita del papa León XIV

Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia falleció el viernes 30 de octubre tras atravesar una larga enfermedad. Se encontraba trabajando en los preparativos para recibir al Sumo Pontífice, quien tiene previsto visitar la ciudad peruana el próximo 15 de noviembre.

Hoy 22:45

La Iglesia católica de Perú atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, arzobispo de Cuzco, a los 74 años. El religioso falleció el viernes 30 de octubre después de atravesar una larga enfermedad, apenas dos semanas antes de la visita que el papa León XIV tiene prevista para esa ciudad.

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La Arquidiócesis de Cuzco comunicó este sábado la noticia y expresó su profunda tristeza por la pérdida del prelado, quien se encontraba trabajando en los preparativos para recibir al Sumo Pontífice el próximo 15 de noviembre.

Ante el fallecimiento, el papa León XIV envió un mensaje de condolencias a la comunidad religiosa, dirigido a monseñor Lizardo Estrada Herrera, arzobispo coadjutor de la jurisdicción eclesiástica.

En el telegrama, el Santo Padre manifestó su “profundo sentimiento de pesar” y pidió transmitir sus condolencias a los familiares del arzobispo fallecido, así como al clero, religiosos, religiosas y fieles de la comunidad.

Además, recordó a Alarcón Urrutia como “un abnegado pastor” que “entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia”, y ofreció oraciones por el eterno descanso de su alma.

En el cierre de su mensaje, León XIV también hizo referencia a su próxima llegada a la ciudad peruana: “Con el deseo de orar junto con ustedes en mi inminente visita a Cusco, y como signo de esperanza cristiana en el Señor resucitado, les imparto, a cuantos lloran tan sensible pérdida, la confortadora bendición apostólica”.

La visita del Papa a Cuzco continúa prevista para noviembre

La muerte del arzobispo se produjo mientras avanzaban los preparativos para la visita apostólica de León XIV a Perú, programada entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026.

El pontífice tiene previsto llegar a Cuzco el domingo 15 de noviembre. Entre las actividades anunciadas figuran un encuentro con fieles y representantes de la religiosidad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman y el rezo del Ángelus frente a la Basílica Catedral de la ciudad.

El Vaticano ratificó la continuidad de la visita y el propio Papa expresó su intención de compartir una oración con los fieles cusqueños durante su estadía, en medio del duelo por la muerte de su arzobispo.

La trayectoria de Richard Alarcón Urrutia

Richard Daniel Alarcón Urrutia nació en Lima, Perú, el 10 de abril de 1952. Ingresó a la Orden Franciscana en 1969 y fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 1976. Durante su trayectoria desarrolló distintas tareas pastorales y de formación religiosa en comunidades del país.

En 2001 fue nombrado obispo de Tarma, diócesis en la que permaneció durante trece años. También presidió Cáritas del Perú desde 2012 y participó en el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana.

El papa Francisco lo nombró arzobispo metropolitano de Cuzco el 27 de octubre de 2014. Asumió oficialmente esa responsabilidad en enero de 2015 y permaneció al frente de la arquidiócesis hasta su fallecimiento.

Sus restos fueron trasladados a la Catedral de Cuzco, donde los fieles se acercaron para despedirlo. La ceremonia de funeral fue prevista para este domingo 1 de noviembre.