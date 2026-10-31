La abuela de Pedro Rosemblat habló tras su boda con Lali Espósito y reveló el deseo que les transmitió

María Elena se mostró emocionada por el casamiento de su nieto con la cantante y les dedicó un mensaje cargado de buenos deseos. Además, definió la celebración como una jornada muy especial y expresó su ilusión ante la posibilidad de convertirse en bisabuela.

Hoy 23:10

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvo entre sus protagonistas a familiares, amigos y numerosas figuras del espectáculo. Una vez finalizada la celebración, María Elena, abuela del comunicador, compartió su emoción por la unión de la pareja y reveló qué palabras les dedicó a los recién casados.

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Durante un breve contacto con la prensa, la mujer destacó la felicidad de los novios y calificó el festejo como “Perfecto”. También aseguró que fue una jornada “muy especial” y manifestó su alegría por el momento que atraviesan su nieto y la cantante.

Al ser consultada sobre el mensaje que les transmitió a ambos, María Elena fue contundente: “Muy feliz, toda felicidad, lo más posible”. Además, cuando le preguntaron cómo había visto a la pareja, respondió: “Muy bien. Sí, muy contenta”.

Uno de los momentos más emotivos del intercambio llegó cuando surgió la posibilidad de que Lali y Pedro tengan hijos. La abuela del periodista no ocultó su entusiasmo ante la idea de convertirse en bisabuela. “Imaginate, ser bisabuela. Hoy fue un día muy especial”, expresó.

Antes de retirarse, también resumió su impresión sobre los novios durante la fiesta con una breve respuesta: “Y... Muy hermoso”.

Las figuras que acompañaron a Lali y Pedro en su boda

La celebración reunió a numerosos nombres del ambiente artístico y del círculo cercano de los recién casados. El operativo de seguridad incluyó el corte de una calle para resguardar a la cantante, al conductor de Gelatina y a todos los asistentes.

Entre los primeros invitados en llegar estuvo Dillom, rapero que mantiene una estrecha relación artística con Lali y compartió escenario con ella en distintas oportunidades. También dijo presente Juliana Gattas, integrante de Miranda! y amiga de la cantante.

Otra de las primeras en arribar fue Anita Espósito, hermana de la novia, quien asistió junto a Majo Riera y su hijo Santino. La actriz Cande Vetrano también llegó acompañada por Andrés Gil, con quien comparte la crianza de su hijo Pino.

La lista de invitados incluyó además a Mery del Cerro y Meme Bouquet, Ofelia Fernández junto a Marcos Aramburu, y Tomás Rebord, quien asistió acompañado por su pareja, Sugus.

Entre las figuras que también participaron de la celebración estuvieron Peter Lanzani, expareja de Lali, la actriz Justina Bustos y el pastelero y personalidad televisiva Damián Betular.

La música también estuvo representada por dos integrantes del equipo artístico de la cantante: sus bailarines Nicolás Merlin y Kotho Núñez, quienes se sumaron al festejo.

De esta manera, el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat reunió a sus afectos más cercanos y a numerosas personalidades del espectáculo. Entre las postales que dejó la celebración, las palabras de María Elena aportaron una mirada familiar y emotiva sobre uno de los acontecimientos más comentados del mundo del entretenimiento.