La búsqueda del docente Raúl Moyano en cerro Ñuñorco avanza sin resultados

La búsqueda del docente jubilado Raúl Alfredo Moyano, desaparecido en cerro Ñuñorco, continúa con nuevos operativos de rescate en Tucumán que incluyen tecnología avanzada y refuerzos de otras provincias.

Hoy 01:27

La búsqueda del docente jubilado Raúl Alfredo Moyano, de 59 años, sigue sin resultados positivos en la región de los cerros Ñuñorco Grande y Ñuñorco Chico. Desde el pasado sábado 31 de octubre, la Policía de Tucumán ha implementado un nuevo operativo de rastrillaje tanto aéreo como terrestre, utilizando helicópteros, drones y personal especializado para intensificar las labores de búsqueda.

En entrevista con LV12 Web, el comisario Mariano Domínguez, director de Fuerzas Especiales de la Policía de Tucumán, brindó detalles sobre el avance de las operaciones. Según Domínguez, se han utilizado dos helicópteros para reforzar los rastrillajes en la zona, uno de ellos de una empresa privada consensuado con Defensa Civil y el Ministerio de la Nación.

El comisario destacó el uso de recursos aéreos y tecnológicos disponibles para la búsqueda, mencionando que el helicóptero de la provincia y los drones han sido fundamentales. Además, se realizó un rastrillaje en una zona de difícil acceso, específicamente en el filo de una montaña situada entre los cerros Ñuñorco Grande y Ñuñorco Chico.

Domínguez también informó que se llevó a cabo otra excursión de búsqueda desde la zona de La Antena hacia la ruta 307. Sin embargo, lamentó que hasta el momento no se han obtenido novedades significativas: "Lamentablemente no tenemos ningún indicio y se va a continuar con la búsqueda".

Para este domingo, se espera establecer un nuevo dispositivo de búsqueda, ya que existe una situación puntual que los equipos necesitan verificar antes de ofrecer más detalles. "Mañana se va a establecer otro operativo, donde hay una situación que queremos chequear", manifestó el comisario.

Las condiciones climáticas han sido favorables, permitiendo a los rescatistas avanzar con los trabajos a lo largo de la jornada. "El tiempo favoreció bastante lo que es el rastrillaje aéreo y terrestre", indicó Domínguez, añadiendo que los recursos humanos y logísticos han ido en aumento con la llegada de colaboradores de otras dependencias.

El director de Fuerzas Especiales anticipó que, para la próxima semana, se sumarán especialistas de otras provincias y más efectivos de fuerzas nacionales, incluyendo expertos de la Policía de la provincia de La Rioja y del grupo especial de alta montaña de Gendarmería Nacional Argentina. La búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, quien fue visto por última vez el pasado 12 de octubre, continúa siendo una prioridad para las autoridades.