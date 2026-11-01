Gendarmería Nacional incauta coca y cigarrillos en Jujuy

Gendarmería Nacional ha incautado en Jujuy más de 365 kilos de hojas de coca y 1.500 atados de cigarrillos, valorados en aproximadamente 44 millones 400 mil pesos, durante un control vehicular en la ruta nacional N°34.

Hoy 02:39

Efectivos de Gendarmería Nacional llevaron a cabo un operativo exitoso en el departamento Ledesma, Jujuy, donde se incautaron más de 365 kilos de hojas de coca en estado natural y 1.500 atados de cigarrillos de origen extranjero. Este hallazgo se produjo durante un control vehicular el pasado 6 de octubre.

El control se realizó sobre la ruta nacional N°34, específicamente en el kilómetro 1.212. Durante este procedimiento, la Sección Chalicán, que forma parte del Escuadrón Reforzado 53 "Jujuy", detuvo un vehículo de carga que transportaba diversas encomiendas. Ante la sospecha de contrabando, los gendarmes solicitaron autorización a la Unidad Fiscal Federal para llevar a cabo una inspección más exhaustiva.

Como resultado de esta autorización, se abrirían once encomiendas, donde se encontraron 1.500 paquetes de cigarrillos y 365 kilos 380 gramos de hoja de coca. La valoración de lo incautado asciende a aproximadamente 44 millones 400 mil pesos, desglosados en 22 millones 500 mil pesos por los cigarrillos y 21 millones 900 mil pesos por la hoja de coca.

El procedimiento culminó con el secuestro de toda la mercadería y el conductor del vehículo quedó supeditado a la causa, bajo la supervisión del representante fiscal. Este operativo es un claro ejemplo del trabajo constante de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico.

En otro operativo realizado por Gendarmería Nacional en la localidad salteña de Aguas Blancas, se detectó a un grupo de individuos que trasladaban bultos desde la costa de Río Bermejo. Al percatarse de la presencia policial, los sospechosos abandonaron la mercadería y huyeron en dirección a una zona montuosa.

El personal del Sistema Tecnológico de Vigilancia de Frontera (Sitevif), perteneciente al Escuadrón Reforzado 20 "Orán", estaba realizando patrullajes en el área denominada “El recuperado” cuando observó el transporte de bultos por parte de varias personas. Tras su fuga, se logró incautar 67 kilos de hojas de coca y más de 15 mil 700 atados de cigarrillos.

Este tipo de operativos pone de manifiesto el compromiso de las autoridades en la detección y desarticulación de actividades ilícitas, asegurando que las rutas y fronteras del país se mantengan seguras y libres de contrabando.