Detienen a un hombre buscado por la justicia en Quitilipi

Un hombre de 32 años fue detenido en Quitilipi tras ser identificado en un operativo por tener un requerimiento judicial activo desde 2021.

Hoy 03:25

En la ciudad de Quitilipi, un hombre de 32 años fue detenido en un operativo de seguridad preventiva, conocido como "Lince", implementado por la División Cuerpo de Operaciones Motorizada (C.O.M.). Este operativo se llevó a cabo en el barrio San Cayetano y tuvo lugar en la madrugada de hoy, alrededor de la 1:40 a.m.

Los efectivos policiales, durante un patrullaje rutinario, realizaron una verificación de identidad que llevó a la identificación del individuo, quien presentaba un pedido de aprehensión activo. Este pedido había sido emitido por el Juzgado Correccional N° 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, en una causa relacionada con lesiones leves calificadas que data de agosto de 2021.

El arresto se produjo en la intersección de las calles Salta y Urquiza, donde los agentes de seguridad actuaron conforme a los protocolos establecidos para este tipo de situaciones. El Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.) fue fundamental para poder identificar el requerimiento judicial vigente del sujeto, lo que facilitó su detención inmediata.

El detenido fue trasladado a la comisaría local, donde recibió la atención médica necesaria antes de ser puesto a disposición de la justicia. La intervención de los efectivos de la policía del Chaco fue clave para garantizar la seguridad en la zona y para el cumplimiento de las ordenes judiciales.

Este tipo de operativos preventivos son parte de una estrategia más amplia para combatir la criminalidad en la región, donde la colaboración entre diferentes unidades policiales permite una respuesta más eficaz ante situaciones que puedan comprometer la seguridad pública.

La policía de Chaco ha reiterado su compromiso de llevar a cabo acciones que aseguren la tranquilidad de los ciudadanos, llevando a cabo controles regulares y operativos de reconocimiento en distintos puntos de la ciudad. Este arresto es un ejemplo claro de cómo el trabajo en equipo puede dar resultados positivos en la lucha contra la delincuencia.

Las autoridades invitan a la comunidad a seguir colaborando con información que pueda ayudar en la identificación de personas buscadas por la justicia, contribuyendo así a la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos de Quitilipi.