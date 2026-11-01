Detienen a sospechoso de planear ataque contra el gobernador Pullaro

Un hombre de 66 años fue detenido en Ceres tras un operativo del MPA por planear un ataque contra el gobernador Maximiliano Pullaro.

Hoy 04:11

En un operativo realizado este sábado por la mañana, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre en la ciudad de Ceres, vinculado a un posible atentado contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Este hecho ha generado un gran revuelo en la comunidad, ya que se trata de una amenaza directa contra una figura política de relevancia en la región.

El detenido, identificado como P. A. P., de 66 años, fue aprehendido durante uno de los tres allanamientos ordenados por el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola. En su vivienda de calle Matheu al 900, los oficiales confiscaron un revólver calibre .32 con cinco cartuchos en el tambor, lo que refuerza la gravedad de la situación.

La investigación se inició luego de que se recibiera una denuncia anónima en la central de emergencias 911, donde se alertaba sobre la posible existencia de un sicario contratado para atentar contra Pullaro. En la llamada, el denunciante mencionó a cuatro individuos de Ceres que habrían planeado el ataque, lo que llevó a las autoridades a actuar de inmediato.

El fiscal Odriozola tomó medidas urgentes, comenzando por verificar la presencia del gobernador en Ceres el 27 de octubre, día en el que se realizó una inauguración de obras. Las acciones incluyeron la identificación de los sospechosos y el análisis de los movimientos previos al atentado, utilizando imágenes de cámaras de seguridad.

Según los informes, el denunciante había señalado que el grupo había elegido una vivienda en Selva, Santiago del Estero, desde donde se llevaría a cabo el ataque. Además, se identificó a un hombre que sería responsable de trasladar al sicario, lo que añade un nivel de complejidad al caso.

Las autoridades están tomando este asunto con la máxima seriedad, ya que la seguridad de los funcionarios públicos es fundamental. El hombre arrestado permanecerá bajo custodia mientras se llevan a cabo las pesquisas necesarias para esclarecer este intento de ataque.

El hecho subraya la preocupación creciente en torno a la seguridad pública en la provincia de Santa Fe y plantea interrogantes sobre las medidas de protección que deben implementarse para salvaguardar a los funcionarios electos frente a amenazas inminentes.