El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 1 de noviembre: alerta amarilla por tormentas y una mínima de 19°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con lluvias durante la madrugada y tormentas fuertes hacia la noche. Además, rige una alerta amarilla por posibles fenómenos localmente intensos.

Hoy 01:50

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo 1 de noviembre una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 19°C de mínima y los 33°C de máxima en Santiago del Estero. El pronóstico indica condiciones inestables, con tormentas en distintos momentos del día y un mejoramiento temporario durante la tarde.

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De acuerdo con el organismo, durante la madrugada se esperan tormentas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 70% y el 100%. Para la mañana, en tanto, se prevén tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 22°C.

Hacia la tarde se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones, de entre el 0% y el 10%. En ese período, la temperatura alcanzaría los 33°C.

Alerta amarilla por tormentas en Santiago del Estero

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo, con vigencia prevista desde las 21 hasta las 2:59 del lunes 2 de noviembre.

Según el organismo, el área podría ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, ráfagas intensas y frecuente actividad eléctrica.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.

En cuanto al viento, durante las primeras horas del domingo predominará el sector suroeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Posteriormente rotará al noreste y, hacia la noche, al este.

Por último, para el lunes 2 de noviembre se anticipa una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 32°C, de acuerdo con el pronóstico extendido del organismo nacional.