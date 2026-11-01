El Gobierno invitará a Villarruel al acto con el Papa, pero descartó convocar a los expresidentes

La Casa Rosada prepara una recepción institucional para el papa León XIV en el Palacio Libertad y busca reunir a autoridades de distintos espacios políticos. Aunque prevé incluir a la vicepresidenta, mantiene diferencias sobre la participación de los exmandatarios, entre ellos Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Hoy 01:03

El Gobierno nacional prepara los detalles de la visita del papa León XIV a la Argentina y busca darle un carácter institucional al encuentro que se realizará el próximo domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad. En ese marco, la Casa Rosada tiene previsto invitar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, pese al distanciamiento que mantiene con el presidente Javier Milei. Sin embargo, la posibilidad de convocar a los expresidentes generó diferencias dentro del oficialismo y finalmente habría quedado descartada.

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Según publicó LA NACION, la intención del Gobierno es organizar una recepción con un formato similar al de una Asamblea Legislativa, con representantes de distintos sectores políticos e institucionales. La actividad está prevista para las 18:30, después de que el Sumo Pontífice sea recibido por Milei y participe de las primeras actividades oficiales de su visita.

La eventual convocatoria a Villarruel representa un gesto particular en medio de la tensión que atraviesa su relación con el Presidente. La vicepresidenta quedó al margen de distintas actividades oficiales durante los últimos meses, incluidos los tradicionales Tedeum del 25 de Mayo y el 9 de Julio.

No obstante, fuentes del Senado señalaron que, hasta el momento de la publicación periodística, la invitación todavía no había llegado formalmente a Villarruel. La vicepresidenta, quien se identifica como católica practicante, había enviado una carta al Papa para solicitar que durante su estadía visite el Congreso de la Nación.

La incertidumbre por los expresidentes

Uno de los puntos que generó mayor discusión durante la organización del encuentro fue la posibilidad de convocar a quienes ocuparon anteriormente la Presidencia de la Nación.

De acuerdo con la reconstrucción de LA NACION, inicialmente hubo funcionarios que consideraban conveniente invitarlos para darle mayor amplitud institucional a la ceremonia. Incluso, algunas fuentes oficiales reconocieron que la alternativa había sido evaluada durante los preparativos.

Sin embargo, la postura cambió con el correr de las horas y, durante la tarde del sábado 31 de octubre, fuentes de la Casa Rosada indicaron que la convocatoria había quedado descartada.

La decisión dejaría afuera de la recepción a figuras como Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Eduardo Duhalde y otros exmandatarios. La situación de la expresidenta generaba una incógnita adicional, debido a que cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111. Desde su entorno evitaron alimentar la controversia y priorizaron la importancia de la llegada del Sumo Pontífice.

Mientras tanto, allegados a algunos de los exmandatarios señalaron que habían recibido comentarios informales sobre una posible invitación, aunque no habían recibido ninguna comunicación oficial.

Gobernadores, legisladores y autoridades judiciales

A diferencia de las dudas sobre los expresidentes, el Gobierno sí busca garantizar una convocatoria amplia para el acto del Palacio Libertad. Según la información oficial difundida previamente, fueron contemplados los gobernadores de las 23 provincias, el jefe de Gobierno porteño y los integrantes de ambas cámaras del Congreso, sin distinción de pertenencia partidaria.

También se cursaban invitaciones a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con la reconstrucción periodística.

La organización de las acreditaciones quedó a cargo de la administración nacional, mientras que la Iglesia católica delegó esa tarea para evitar que la visita del Papa quede asociada a disputas partidarias.

La agenda del Papa en Buenos Aires, Córdoba y Luján

La visita de León XIV incluirá distintas actividades institucionales y religiosas en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

El domingo 8, el Pontífice llegará a Aeroparque procedente de Uruguay. Luego será recibido por Javier Milei, realizará una ofrenda floral al monumento del general José de San Martín, en la plaza homónima de Retiro, y mantendrá el encuentro protocolar en la Casa Rosada. Más tarde participará de la recepción prevista en el Palacio Libertad.

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, tiene previsto acompañar al Papa durante la ofrenda floral y entregarle la llave de la Ciudad y la distinción de visitante ilustre. También está prevista su presencia en el acto del Palacio Libertad.

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires. La eventual participación del gobernador Axel Kicillof en esa actividad también forma parte de los preparativos.

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar, en las instalaciones de FAdeA. El gobierno de Martín Llaryora prevé convocar a senadores y diputados nacionales que representan a la provincia, además de legisladores provinciales, intendentes y concejales.

Finalmente, el miércoles 11 de noviembre está prevista una celebración religiosa en Luján, donde Kicillof busca garantizar la participación de representantes de todo el arco político bonaerense. Desde la provincia también propusieron que puedan asistir los exgobernadores, aunque la cantidad de acreditaciones disponibles todavía debía definirse.

De esta manera, la visita de León XIV se desarrolla en medio de los preparativos para una agenda que reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales de distintos espacios políticos. Mientras la Casa Rosada busca mostrar una imagen de representación institucional, las diferencias internas sobre la participación de Villarruel y los expresidentes siguen siendo uno de los puntos más sensibles de la organización.