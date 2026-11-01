Una estudiante de Añatuya conquistó el primer puesto en una competencia internacional de Matemáticas

El logro de Luciana Padilla y las distinciones obtenidas por sus compañeros marcaron una jornada especial para la comunidad educativa y el deporte científico de Santiago del Estero.

Hoy 09:54

Una estudiante de la ciudad logró destacarse en el ámbito internacional de las matemáticas al conquistar el primer puesto y la medalla de oro en las Olimpiadas ATACALAR, cuya instancia final se desarrolló en Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La protagonista fue Luciana Padilla, alumna del Colegio San Alfonso de Liguori, quien tuvo una sobresaliente actuación en la evaluación grupal y alcanzó el máximo reconocimiento del certamen. Su resultado fue fruto de la preparación, el compromiso y la capacidad para resolver los desafíos planteados durante la competencia.

La final internacional reunió a más de 160 participantes, entre estudiantes, docentes y referentes olímpicos de diferentes provincias argentinas y de Chile, en un encuentro que puso a prueba los conocimientos y las habilidades matemáticas de los jóvenes.

La destacada participación de la delegación de Añatuya también tuvo como protagonistas a Delfina Juárez y José Marcozzi, compañeros de Luciana en el Colegio San Alfonso de Liguori.

Ambos estudiantes recibieron distinciones especiales por su desempeño durante las distintas instancias de evaluación, completando una participación que llenó de satisfacción a la institución educativa.

La profesora Natalia Campos, quien estuvo a cargo del acompañamiento de los alumnos durante la experiencia, expresó su emoción por los resultados alcanzados y destacó el esfuerzo realizado por cada uno de ellos.

La docente remarcó especialmente la importancia de generar oportunidades para que los estudiantes puedan desafiar sus propios conocimientos, crecer académicamente y animarse a participar en competencias de este nivel.

También agradeció a las autoridades del establecimiento por el respaldo brindado y valoró el compromiso de los jóvenes durante todo el proceso de preparación.

De esta manera, Luciana, Delfina y José llevaron el nombre de su institución y de Añatuya a una instancia internacional, dejando un importante reconocimiento para la educación de Santiago del Estero.