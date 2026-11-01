El Papa León XIV clamó por la paz en Ucrania y pidió “fomentar la voluntad de diálogo”

A una semana de su llegada a la Argentina, el Sumo Pontífice destacó la tregua temporal entre Rusia y Ucrania para evacuar una ciudad asediada.

Hoy 10:13

El papa León XIV pidió este domingo, previo a su viaje por Sudamérica, que la tregua para ayudar a la población de la ciudad ucraniana de Oleshki "fomente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas de paz".

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Lo hizo durante el tradicional rezo del Ángelus, el último antes de emprender la gira latinoamericana que lo traerá a la Argentina el próximo 8 de noviembre.

"En estos días se ha llevado a cabo la acción humanitaria en favor de la población civil de la ciudad de Oleshki. Espero que la colaboración entre las partes, que ha hecho posible este gesto de humanidad tan necesario, fomente la voluntad de diálogo y dé lugar a nuevas iniciativas concretas de paz", dijo el papa asomado a la ventana de su estudio en el Palacio pontificio.

Gracias a la mediación de Estados Unidos y la Santa Sede, los casi 2.000 habitantes de Oleshki, ciudad ucraniana controlada por Rusia, han sido reubicados en un lugar seguro, lejos de los combates en los últimos días.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, había anunciado que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local entre las fuerzas de Ucrania y Rusia en esa localidad "al "borde del desastre", en la línea del frente.

Por su parte, León XIV habló por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin y, posteriormente, con el ucraniano Volodímir Zelenski, solicitando una tregua para permitir la entrada de alimentos y ayuda médica y garantizar la evacuación voluntaria y segura de la población.

Oleshki, donde aproximadamente dos mil residentes quedaron atrapados, ha estado viviendo durante mucho tiempo una situación dramática, con escasez de agua, alimentos y suministros médicos, bombardeos y dificultades para acceder a las zonas circundantes.

Representantes de Ucrania y Rusia llegaron este viernes a Oleshki para coordinar el operativo. “La evacuación y distribución de ayuda humanitaria han comenzado”, publicó en redes sociales el negociador ucraniano David Arakhamia.

La defensora del pueblo de Rusia, Yana Lantratova, difundió imágenes en las que se ven a grupos de personas esperando para abordar colectivos. Según indicó, algunos serían trasladados a territorio ruso y otros a zonas bajo control de Kiev.

El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, publicó videos de sus conversaciones con los locales; varios de ellos le agradecieron entre lágrimas. Grupos de vecinos aguardaban frente a sus edificios con bolsas listas para partir.

Sin embargo, funcionarios de ambos países señalaron que algunos residentes optarían por quedarse, incluso si los combates se reanudan.

El número exacto de personas evacuadas no se ha revelado por razones de seguridad, aunque Melania Trump indicó que podrían haber sido evacuadas más de 750 personas.

La tregua había vence este domingo por la noche y es la pausa más prolongada en los combates en toda la línea de frente desde la invasión rusa en 2022. En tanto que los ataques en otras zonas del país continuaron sin pausas.