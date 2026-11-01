La Municipalidad trabaja en distintos barrios para retirar árboles y postes caídos tras la tormenta

Personal de diferentes áreas operativas realiza tareas desde las primeras horas de este domingo para despejar calles y veredas afectadas por las fuertes ráfagas de viento. Las intervenciones se concretaron en varios sectores de la ciudad.

Hoy 09:57

La Municipalidad de la Capital lleva adelante un operativo en distintos barrios de Santiago del Estero para retirar árboles y postes que fueron derribados por las fuertes ráfagas de viento y la tormenta que afectaron a la ciudad.

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Los trabajos comenzaron durante las primeras horas de este domingo y están a cargo de personal de Servicios Urbanos, Defensa Civil, Arbolado Urbano, Electricidad y Obras Públicas, que intervienen en diferentes sectores para despejar calles y veredas.

Entre los barrios donde se realizaron tareas de emergencia se encuentran Cabildo, Ramón Carrillo, Inmigrantes, Siglo XXI, Sáenz Peña y Primera Junta, entre otros.

El objetivo del operativo es retirar los elementos caídos de la vía pública y liberar los espacios afectados para normalizar la circulación de vehículos y peatones.

Ante situaciones de emergencia relacionadas con árboles, postes u otros elementos derribados por las condiciones climáticas, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil de la Municipalidad de la Capital.

El número telefónico habilitado para recibir estos avisos es el 421-7999.