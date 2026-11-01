Nicolás Espinosa se impuso en los 10K de la maratón aniversario del Diario El Liberal

El atleta riojano fue el más veloz y se terminó adjudicando la prueba que reunió a miles de competidores. Los santiagueños Juan Chaparro y Facundo Sánchez completaron el podio.

Hoy 08:47

Nicolás Espinosa se consagró ganador de los 10 kilómetros del Maratón Aniversario de El Liberal "115º aniversario del Banco Santiago del Estero", que se disputó este domingo por las calles de la ciudad Capital y volvió a reunir a miles de corredores en una verdadera fiesta del atletismo.

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El representante de La Rioja protagonizó un emocionante cierre de carrera, en el que logró imponerse gracias a un gran sprint final que le permitió cruzar la meta en el primer lugar, con un tiempo de 32 minutos y 52 segundos.

La definición fue muy ajustada, ya que el loretano Juan Chaparro finalizó segundo con un registro de 32 minutos y 58 segundos, apenas seis segundos por detrás del vencedor.

Por su parte, el santiagueño Facundo Sánchez completó el podio, al finalizar la prueba en el tercer puesto con un tiempo de 34 minutos y 55 segundos.

El podio de los 10K

Nicolás Espinosa (La Rioja): 32:52. Juan Chaparro (Loreto): 32:58. Facundo Sánchez (Santiago del Estero): 34:55.

De esta manera, Espinosa celebró una gran victoria en la 67ª edición del Maratón de El Liberal, una de las competencias atléticas más tradicionales del país, que una vez más convirtió las calles de la Madre de Ciudades en escenario de una multitudinaria jornada deportiva.