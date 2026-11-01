Siempre joven: Catherine Fulop revolucionó las redes al posar en bikini a sus 61 años

“Qué rico que haya sol”: con esa frase la actriz y conductora compartió imágenes de un día de descanso al aire libre y recibió cientos de mensajes en las redes.

Hoy 09:35

Aprovechando la llegada de altas temperaturas, y el día soleado en Buenos Aires, Catherine Fulop sorprendió a sus seguidores al mostrarse en bikini en el jardín de su casa. La madre de Oriana Sabatini causó furor en redes al mostrar su físico a sus 61 años.

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Bajo la sombra de un árbol y acompañada por su mascota, Fulop comenzó diciendo: “¿Vieron lo que les decía? Él lo pone en la sombrita y se queda ahí en la sombrita. Porque es muy intenso mi perro, es muy intenso. Bueno, les quería mostrar la mallita. Miren esta malla divina. No había tenido tiempo de tomar solcito, mi amor. No había podido tomar sol, opa. Ay, a Roquito lo tengo medio abandonado, mucho trabajo. Y bueno, estuvo mi nieta acá y se fue. Yo estoy llorando”.

Luego, la actriz continuó hablando de su día de relax, mientras interactuaba con su perro: “Sí, hace calor. Voy a tomar algo fresquito. Tomá solcito. Qué rico. Se les quiere mi gente. Bom día, mi gente bella. Ay, pues qué bueno salió el sol, por favor, te lo pido. Y acá está la ladillita de mi perro. Ay, no, no, qué fastidiosito que es. Dios mío, te lo pido. No, no, qué molesto. Basta, Milo. Quédate en la sombrita, quédate ahí ¿Sabes qué? Yo les digo que se queda en la sombrita. Él está en la sombrita. Lo amo. Qué rico. Qué rico que hace sol. Me gusta tomar el sol tempranito. Soy desde tempranito tomando un poquito de sol. El sol de la primavera es el mejor sol. O sea, y te, te lo juro, nos la robaron la primavera. Con esto del Niño, el Niño este nos robó la primavera. Será posible. Ay, me está mirando la mallita. Ay, ya les voy a presentar. Voy a ver si les hago un reel con todas las mallitas”.

A través de sus redes, Catherine también aprovechó para reflejar sus sentimientos por tener que alejarse de su nieta. “Ayer te tuve que despedir mi Gia”, comenzó diciendo, con un emoji de un corazón partido, junto a una imagen en la que sujetaba a la beba.

Luego, la madre de Oriana comentó: “Y aunque me queda el corazón con un agujerito, y voy a extrañar horrores nuestro día a día, me abrazo a todos los momentos hermosos que vivimos juntas. Qué cortitos se hacen los días cuando el amor es tan grande”.

Semanas atrás, Catherine Fulop vivió un emotivo momento durante el Día de la Madre al ver a su hija, Oriana Sabatini, celebrar la fecha junto a Gia, la bebé que tuvo con el futbolista Paulo Dybala. La actriz venezolana compartió una foto de las tres en la cocina de su casa y le dedicó un mensaje a la cantante.

“Así como un día te tuve entre mis brazos, mi Ori, hoy te veo abrazar a Gia y siento que el amor sigue su camino”, escribió Fulop. En la imagen se ve un plato de comida para bebés sobre la mesada, mientras madre, hija y nieta comparten la escena.

La publicación de Fulop acompañó las imágenes que Sabatini había difundido en sus redes sociales por su primer Día de la Madre. La artista mostró distintos momentos de la jornada en familia y escribió unas palabras para Gia, de diez meses.

En una de las fotos, Sabatini sostiene a la bebé durante el detrás de escena de una producción. “Gia, qué aventura tremenda, loca, aterradora y hermosa que es ser tu mamá. Qué privilegio que me hayas elegido”, expresó.

La cantante agregó que espera conocer cada etapa de su hija y “descubrir la vida una vez más” a través de su mirada. El mensaje estuvo acompañado por una serie de fotos y videos familiares.

Entre las historias que publicó Oriana Sabatini, una de las postales muestra a la familia en la playa. Gia aparece sobre los hombros de Paulo Dybala, mientras sus padres le toman las manos frente al mar. La secuencia estuvo musicalizada con “Lucky Girl”, de Fazerdaze.

En otro registro, la cantante posó ante un espejo con la bebé apoyada sobre una mesada. También compartió una imagen tomada de espaldas, con Gia en brazos, frente a un ventanal que da a un barrio cerrado con casas y espacios verdes.

El saludo de Fulop cerró la celebración con otro mensaje para su hija: “Que Dios te bendiga siempre y te permita seguir siendo esa mamá maravillosa que ya eres. Te amo con toda mi alma”.