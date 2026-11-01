Maratón aniversario de El Liberal 2026: entrá aquí para consultar tu resultado y tiempo oficial

La tradicional competencia atlética reunió a miles de participantes este domingo por las calles de Santiago del Estero. La organización habilitó la consulta de las clasificaciones de los 10K y 21K, con los tiempos y posiciones de cada atleta.

Hoy 10:51

Santiago del Estero vivió este domingo una verdadera fiesta del atletismo con la 67ª edición de la Maratón Aniversario de El Liberal, que reunió a miles de corredores locales, nacionales e internacionales en las distancias de 10 y 21 kilómetros.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde las primeras horas de la mañana, las calles de la Madre de Ciudades se llenaron de atletas, familias y aficionados que acompañaron una de las competencias más tradicionales del calendario deportivo provincial, desarrollada bajo la denominación “115 Años del Banco Santiago del Estero”.

La jornada contó con la participación de corredores de diferentes edades y niveles, desde deportistas de élite hasta aficionados que asumieron el desafío de completar alguno de los recorridos.

Te recomendamos: La catamarqueña Nadine Vilca se consagró ganadora de los 21K de la maratón de El Liberal

Cómo consultar los resultados del Maratón de El Liberal 2026

Una vez finalizadas las pruebas, la organización habilitó el sistema digital para consultar los resultados oficiales de la competencia.

A través de la plataforma de clasificaciones, cada participante puede conocer su tiempo registrado, la posición final y el puesto obtenido dentro de su categoría.

Te recomendamos: Nicolás Espinosa se impuso en los 10K de la maratón aniversario del Diario El Liberal

Para acceder a la información, los interesados deben ingresar al enlace de Clasificación y Tiempos – Maratón de El Liberal 2026, disponible en los canales oficiales del evento, o escanear el código QR difundido por la organización.

De esta manera, los miles de corredores que participaron de la tradicional maratón ya pueden conocer sus marcas y posiciones, luego de una jornada que volvió a convertir a Santiago del Estero en escenario de una gran celebración deportiva.