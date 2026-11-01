Binance comenzó a restablecer los retiros tras el millonario ciberataque y aseguró que ya cubrió el 95% de los fondos afectados

La plataforma de criptomonedas reanudó progresivamente las operaciones luego del ataque informático que comprometió unos 6.300 millones de dólares. La empresa aseguró que los usuarios no tendrán que afrontar las pérdidas.

Hoy 11:44

Binance, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, comenzó este domingo 1 de noviembre a restablecer los retiros de fondos de manera gradual, luego del ciberataque que afectó activos digitales por aproximadamente 6.300 millones de dólares y obligó a suspender temporalmente las extracciones.

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La compañía informó que ya logró cubrir el 95% del monto afectado por el ataque informático, una cifra superior al 90% comunicado durante la jornada anterior. Además, reiteró su compromiso de asumir las pérdidas económicas para evitar que recaigan sobre los usuarios.

De acuerdo con el comunicado oficial, la primera etapa de reactivación estaba prevista para este domingo entre las 6 y las 9 de la mañana, horario UTC, equivalente a las 3 y las 6 de la mañana de Argentina.

El restablecimiento incluye inicialmente operaciones con Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP y Dogecoin, entre otras criptomonedas. También contempla transferencias de activos como USDT y USDC a través de distintas redes, entre ellas Tron, Polygon, Avalanche, Arbitrum y Optimism.

Desde la plataforma explicaron que la reapertura se realiza por etapas para completar las verificaciones de seguridad y estabilidad correspondientes. En ese sentido, advirtieron que algunas operaciones podrían experimentar demoras temporales debido al volumen de solicitudes.

En cuanto a la recuperación de los activos afectados, Binance aseguró que los saldos de BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC ya cuentan con un respaldo del 100%.

El 5% restante corresponde a criptomonedas de menor liquidez, cuya adquisición requiere más tiempo. Para completar la cobertura, la compañía continúa realizando compras en los mercados y mediante operaciones extrabursátiles.

Binance también confirmó que los depósitos permanecen habilitados y sostuvo que la suspensión preventiva de los retiros tuvo como finalidad contener las consecuencias del ataque, evaluar los daños y reforzar la seguridad de sus sistemas.

La empresa indicó que utilizará recursos propios, parte de su Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) y fondos destinados a seguros de futuros para afrontar el impacto económico del incidente.

Mientras continúa la investigación sobre el ciberataque, la plataforma recomendó a sus clientes verificar la disponibilidad de cada criptomoneda y su respectiva red antes de solicitar un retiro, ya que la normalización completa del servicio dependerá de las comprobaciones técnicas pendientes.