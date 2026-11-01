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Tras el fuerte cruce con la China Ansa, Santi Maratea sorprendió con un inesperado posteo

El cruce generó repercusiones y comentarios en las redes. En medio del revuelo mediático, Maratea compartió una imagen y captó la atención de sus seguidores.

Hoy 12:18

Santiago Maratea decidió ponerle fin al conflicto con la China Ansa y sorprendió a sus seguidores con una inesperada publicación en Instagram.

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Después de las repercusiones por la fuerte discusión que protagonizaron en PH, Podemos Hablar (Telefe), el influencer eligió una foto para dejar en claro que la pelea quedó atrás.

En medio de la polémica, Maratea compartió una selfie junto a la periodista y acompañó la imagen con un emoji de corazón rojo, una señal de reconciliación tras el tenso cruce que vivieron en televisión.

Además, Maratea publicó la imagen en su Instagram horas después de la emisión del programa. De esa manera, luego de que el enfrentamiento se convirtiera en tema de debate en redes y medios, el influencer decidió dar un mensaje claro.

El gesto fue interpretado por sus seguidores como una señal de que ambos dejaron atrás el mal momento. Sin agregar palabras, Maratea optó por una imagen que habla por sí sola.

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