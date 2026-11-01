Multitudinario banderazo de River antes del Superclásico con enorme trapo de Leo Ponzio

Los simpatizantes millonarios se congregaron en las inmediaciones del Monumental para despedir al plantel antes de enfrentar a Boca en La Bombonera. Una bandera dedicada al actual entrenador se robó todas las miradas.

Hoy 12:33

River comenzó a vivir el Superclásico frente a Boca desde las primeras horas de este domingo, con un banderazo de sus hinchas en las inmediaciones del estadio Monumental, donde se reunieron para brindar su apoyo al plantel antes de la partida rumbo a La Bombonera.

Entre las muestras de aliento apareció una enorme bandera dedicada a Leonardo Ponzio, actual entrenador del Millonario, que fue desplegada en una de las escaleras internas del estadio.

"Leo Ponzio, el más campeón", se podía leer en el trapo, acompañado por una imagen del exmediocampista levantando la Copa Libertadores 2018, conquistada frente a Boca en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El homenaje tiene un significado especial, ya que Ponzio es el futbolista con más títulos en la historia de River, con 18 conquistas, y ahora afrontará uno de los desafíos más importantes de su incipiente etapa como entrenador.

River y un Superclásico decisivo

El plantel millonario tiene prevista su salida hacia La Bombonera alrededor de las 12.45, acompañado por el aliento de sus simpatizantes.

El encuentro comenzará a las 15, con el arbitraje de Nicolás Ramírez, y tendrá una importancia fundamental para las aspiraciones de River en el Torneo Clausura 2026.

El equipo necesita una victoria para fortalecer sus posibilidades de clasificación a los playoffs y mantenerse en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual.

La probable formación de River ante Boca

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Con el respaldo de sus hinchas y un homenaje especial a su entrenador, River se alista para afrontar una nueva edición del Superclásico, en un partido que puede marcar su futuro en la recta final de la temporada.