Jorge Antonio López es el gran ganador de los $30 millones en la Maratón de El Liberal

El corredor se quedó con el premio principal de la tradicional competencia y duplicó los $15 millones sorteados por la organización gracias al beneficio de Tarjeta Sol. Es ultramaratonista y participa de la prueba desde hace más de 25 años.

Hoy 12:58

Jorge Antonio López se convirtió en el gran ganador de la Maratón de El Liberal al quedarse con el premio de $15 millones que sorteó la organización y duplicar esa cifra gracias al beneficio de Tarjeta Sol. De esta manera, el atleta santiagueño se llevó $30 millones en una jornada que difícilmente olvidará.

El ganador es ultramaratonista de 24 horas y participa de esta tradicional competencia desde hace aproximadamente 25 o 26 años. Acostumbrado a subir al podio en distintas pruebas, reconoció que nunca había recibido un premio de semejante magnitud.

“Estoy acostumbrado a subir al podio porque soy ultramaratonista de 24 horas. Nunca he ganado el de El Liberal, pero estoy contento porque es la primera vez que tengo un presente de esta manera”, expresó tras conocer que era el ganador.

Uno de los factores que le permitió alcanzar los $30 millones fue su antigüedad como socio de Tarjeta Sol. “Hace mucho que soy socio, soy un empleado administrativo, así que estoy muy contento”, contó.

López también recordó que, aunque había ganado algunas rifas anteriormente, nunca había obtenido un premio de estas características. Incluso, aseguró que tenía una esperanza especial de ser elegido: “Era como que Dios me decía: esta vez te va a tocar a vos”.

Pero más allá del importante monto económico, el corredor ya tiene en mente con quién quiere compartir esta alegría. Aunque todavía no decidió qué hará con el dinero, mencionó especialmente a su madre, de 93 años, y a sus hijos.

“Seguramente con mi madre, que tiene 93 años, y la disfruto con mis hijos y mi familia, por supuesto”, manifestó emocionado.

Así, después de más de dos décadas de participar en la Maratón de El Liberal, Jorge Antonio López vivió una jornada inolvidable: se llevó $30 millones y tendrá la oportunidad de compartir este premio con las personas más importantes de su vida.