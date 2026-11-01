Violenta pelea entre siete mujeres en Añatuya: tres terminaron internadas

El enfrentamiento se produjo a la salida de un boliche céntrico y continuó una hora más tarde en el barrio La Merced. Hubo golpes, lanzamiento de elementos contundentes y un importante despliegue policial y sanitario.

Hoy 13:08

Una violenta gresca protagonizada por unas siete mujeres alteró la tranquilidad de la mañana de este domingo en la ciudad de Añatuya. El enfrentamiento, que habría comenzado a la salida de un local bailable del centro, terminó con tres personas internadas en el Hospital Zonal.

Según las primeras informaciones, el conflicto se habría iniciado al finalizar la actividad nocturna en un boliche céntrico. Sin embargo, el episodio no terminó allí y, aproximadamente una hora después, volvió a desatarse en inmediaciones de las calles Aristóbulo del Valle y José Ingenieros, en el barrio La Merced.

En ese sector, las involucradas protagonizaron una pelea de gran violencia, con golpes de puño y lanzamiento de elementos contundentes. La situación obligó a solicitar la intervención de efectivos policiales para controlar el enfrentamiento y evitar que continuara escalando.

La magnitud del episodio también requirió la presencia de dos ambulancias, una de ellas perteneciente al servicio municipal, cuyos profesionales asistieron a las mujeres lesionadas.

Finalmente, dos mujeres mayores de edad y una menor tuvieron que ser trasladadas de urgencia al Hospital Zonal de Añatuya, donde quedaron internadas por las heridas sufridas durante la pelea.

Por estas horas, las autoridades policiales trabajan para esclarecer las circunstancias que originaron el enfrentamiento y establecer la identidad de todas las participantes.