Impactante secuencia en La Banda: atropelló a un motociclista, lo dejó herido y huyó arrastrando la moto varias cuadras

El violento accidente ocurrió durante la tarde del sábado, en medio de la fuerte tormenta, sobre avenida Aristóbulo del Valle. La víctima, identificada como Franco Villavicencio, sufrió múltiples lesiones. El automovilista escapó del lugar y es buscado, según denunció la familia.

Hoy 13:14

Un violento accidente de tránsito se registró durante la tarde del sábado en la ciudad de La Banda, en medio de las fuertes tormentas que afectaron a Santiago del Estero. Por causas que se tratan de establecer, un automóvil colisionó contra una motocicleta, dejó a su conductor con múltiples lesiones y se dio a la fuga arrastrando el rodado durante varias cuadras.

El siniestro ocurrió entre las 19 y las 20 horas, sobre avenida Aristóbulo del Valle, a la altura del 1880. El motociclista fue identificado como Franco Villavicencio, quien sufrió numerosos golpes y heridas como consecuencia del impacto, algunas de ellas de gravedad, según informó su familia.

De acuerdo con la información proporcionada a Diario Panorama, tras la colisión, el conductor del automóvil escapó sin asistir a la víctima y continuó circulando con la motocicleta enganchada en la parte delantera del vehículo, arrastrándola durante varias cuadras por las calles bandeñas.

La impactante secuencia fue registrada con teléfonos celulares por testigos que se encontraban en el lugar, cuyas imágenes muestran al automóvil desplazándose con la motocicleta atrapada en su parte delantera.

Asimismo, familiares del motociclista denunciaron que el automovilista habría estado bajo los efectos del alcohol, aunque esta circunstancia todavía no cuenta con confirmación oficial.

Tras lo sucedido, la denuncia fue radicada en la Comisaría Comunitaria Nº 14, ubicada en la intersección de las calles Bolivia y España. Según la información aportada por la familia, no hubo intervención policial en el lugar del accidente.

Hasta el momento, el conductor del automóvil no fue identificado ni localizado, de acuerdo con lo informado por los familiares. Mientras tanto, los allegados de Villavicencio reclaman que se esclarezca lo ocurrido y se determine la responsabilidad del automovilista que abandonó el lugar.